打卡熱點雜草叢生！葉昭欽結束認養「九重葛花牆」 田中公所回應了

彰化田中知名的九重葛花牆近期雜草叢生，令地方擔憂又要變成髒亂點。（記者陳冠備攝）

2025/06/03 19:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮知名的九重葛花牆近期雜草叢生，遭地方民眾批評「打卡熱點變髒亂點」，經查發現，原來認養人、川石光電創辦人葉昭欽，近日已向鎮公所聲明，因「個人因素」，決定結束認養。但田中鎮公所強調，雙方契約至2029年才到期，葉仍應負起維護責任，已行文要求儘速改善。

這排九重葛花牆位於田中鎮公所對面、梅州街沿線約300公尺，原為重劃後畸零地，一度淪為垃圾堆，2018年葉昭欽向公所認養，斥資百萬元種植九重葛、立下58根鐵柱，歷時2年營造成花牆廊道，成為地方觀光亮點之一，吸引遊客拍照打卡。可是好景不常，自今年春節過後，現場逐漸荒廢，雜草蔓生，令地方擔憂又要變成髒亂點，甚至可能引發登革熱等問題。

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有民眾質疑，公所明明就在對面，為何眼見荒廢卻未即時處理？對此，田中鎮公所表示，該地目前仍屬葉昭欽認養，管理責任亦由其負責，但葉於4月17日主動向公所遞交聲明書，稱「因年事已高，沒有力氣修剪花木及攀爬高處工作，顧請辭梅州街花牆修剪維護工作，即日起放棄對花木及設施之義務與權力」。

然而，田中鎮公所指出，雙方簽有正式認養契約，期限至2029年，除非雙方協議解除，否則單方終止並不具法律效力，公所也透露，過去因花牆疏於整理，造成民眾被枝葉刮傷，已三度行文葉昭欽要求改善，但均未獲積極回應。如今花牆再次荒廢，為保障環境與公共安全，已再次發函督促其盡快整修。

對於外界質疑，葉昭欽表示，他認養花牆初衷是希望改善地方環境、營造觀光特色，特別是在疫情嚴峻時期，花牆曾為不少人帶來希望與療癒感，但選舉改朝換代後，公所不再配合清運剪下枝條，反而屢屢要求環境改善，讓他感到心灰意冷。

葉昭欽說，一直都有請人修剪維護，也自費清運，但也坦承，想打造「最美的花牆」，讓大家來田中賞花的理念不被認同，覺得力不從心，因此才決定終止認養，盼公所能接手維護。

葉昭欽表示，認養花牆初衷是希望改善地方環境，但其理念不被認同，覺得力不從心，因此決定終止認養。（資料照）

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