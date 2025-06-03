為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    面試被問「有面其他間嗎？」 他回答1句話讓成功率大增

    網友分享讓面試成功率大增的方法。示意圖。（資料照）

    網友分享讓面試成功率大增的方法。示意圖。（資料照）

    2025/06/03 21:08

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每到畢業季，許多應屆大學生都會細心準備面試，以好成為社會新鮮人。不過有網友分享，他在面試時被面試官問及「還有面其他間嗎？」讓他相當不解為什麼要問這題。對此，許多有經驗的網友紛紛分享意見，並分享讓成功率大增的方法。

    一名網友在Dcard以「面試時被問『有面其他間嗎』？」為題發文，分享自己最近去面試時被面試官問「還有面其他間嗎？」當下他雖然老實回答，不過想不通為什麼要問這個問題，好奇問網友，「想問主管問了這個問題的用意是什麼？」

    對此，網友紛紛表示，「問這個代表有戲，如果不要你才不會問」、「想知道你有沒有其他offer大概可以等多久」、「我基本上建議是老實講，但你要補充或表現出想來目前這間公司的樣子」、「了解比較想從事哪方面的工作，對什麼產業有興趣啊之類的」、「通常都是人資在問的，了解人選的面試狀況，看offer什麼時候給比較合適。主管問的話，大概就是你聊太乾，換個話題聊聊天」。

    也有網友分享，「我都把有面的一間一間講出來，已經拿到口頭offer的也講，讓他知道自己是有行情的，然後最後再補一句『但貴公司是我的第一志願』，戰果面6間5間拿到offer供參」、「我都老實講自己有哪些公司的offer，營造自己有很多人要反而是好的，人都喜歡稀缺的事物」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播