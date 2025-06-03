南投明年完成幸福巴士2.0建置 減少長者自駕風險

南投縣老人人口已達10萬人，縣府預計明年底前完成全縣13鄉鎮市的幸福巴士2.0建置計畫。（南投縣政府提供）

2025/06/03 19:20

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老人人口已達10萬人，議員宋懷琳3日在議會質詢時關切中央研議將高齡者駕照換照年齡下修至70歲的問題，縣長許淑華答詢表示，長輩的身體狀況和用車需求不盡相同，高齡者換照的評估方式不該以年齡為主要考量，但尊重監理單位的專業評估，縣府也會盡快在明年底前完成全縣13鄉鎮市的幸福巴士2.0計畫，透過預約接送服務，滿足偏鄉長者的交通需求，減少高齡者自行駕車或騎機車的風險。

許淑華表示，新北市近期發生了一起高齡者駕車的重大車禍事件，引發社會各界對於長輩駕駛安全的討論，很多人呼籲應該提高高齡者考取或續領駕照的門檻，但是這個問題不能只從年齡來看，因為每位長輩身體狀況、反應能力都不同，希望監理單位能更審慎評估相關問題，研議出大家都能接受的管理規範辦法。

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許淑華指出，南投縣是個偏鄉比例高的縣市，很多長輩出門都必須自己開車或騎車，除了相關規範修改外，更應該從如何提供安全又便利的交通替代工具來著手。她上任後積極推動幸福巴士2.0政策，就是為了解決偏鄉交通不足問題，尤其南投許多地區，根本沒有客運公車，連計程車也不願意進入，所以由縣府主導投入資源，先從鹿谷、竹山、名間與國姓鄉等地開始推動幸福巴士，目前已完成6到7個鄉鎮的佈建，預計在明年底前，完成全縣13個鄉鎮市幸福巴士建置，建立完整的在地交通網絡。

南投縣老人人口多，議員宋懷琳質詢時關切中央研議將高齡者駕照換照年齡下修至70歲的問題。（記者張協昇攝）

南投幸福巴士2.0計畫，以9人座以下的小客車為運具。（資料照）

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