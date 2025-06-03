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    馬路不可以散步？ 交安宣導講師一句話被批檢討受害者

    講師向學生宣導行人安全過馬路5字口訣「停、看、轉、揮、動」，強調過斑馬線也需隨時注意車流狀況。（學校提供）

    講師向學生宣導行人安全過馬路5字口訣「停、看、轉、揮、動」，強調過斑馬線也需隨時注意車流狀況。（學校提供）

    2025/06/03 19:29

    〔記者張聰秋／彰化報導〕網友炸鍋！彰化高商昨（2）日舉辦交通安全講座，沒想到講師一句「要散步去公園」，引爆學生不滿，認為是檢討受害者。講座影片被PO上社群平台Threads「脆」，引來大批「脆友」留言討論，批評這是汽車思維下的用路觀念錯誤，甚至質疑學校的交通安全教育是否偏頗。

    這場講座由彰化監理站一位資深講師主講，引用今年5月新北三峽4死11傷重大車禍悲劇，以及去年2月底彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹橫越斑馬線遭撞亡的案例。然而講解時，她強調行人應避免在路口「散步」，稱「要散步去公園」，還說「馬路不是可以散步的地方」。

    會後有學生擷取影片部分片段上傳網路，並質疑「駕駛不失控就不會出事，怎麼會反過來檢討人行道上的行人？」並怒批，這是赤裸裸的汽車霸權思維，無視人本交通城市核心價值「行人是主體、汽車為客體」

    針對風波，彰商強調講者是外聘講師，強調行人應該優先選舉安全的場所進行散步，避免在交通繁忙的道路上逗留，但可能因為表達方式不夠精確或容易誤解，對部分聽眾造成困惑或反感，學校將再次向學生澄清正確交通觀念，並與講師溝通。講座內容雖引用實例提醒注意安全，卻因措辭不當導致爭議，校方深表遺憾並致歉。

    彰化監理站表示，當時講師進行交通安全宣導時，雖然影片背景是三峽重大車禍，但後續說明的內容並非針對該起事故進行分析，而是針對行人過馬路的一般安全觀念進行宣導，提醒學生遵守「停、看、轉、揮、動」的五字口訣，過馬路時應儘速通過、留意轉彎車輛或闖紅燈車輛靠近，切勿在路口逗留或滑手機，以保障自身安全。對於學生產生的誤解，監理站特別作出澄清。

    監理站強調，對於每起交通事故都抱持同理心，希望從中了解原因、防止憾事重演，並將要求講師未來在講述案例時，應以更謹慎、妥適的方式說明。

    彰商昨（2日）日舉辦交通安全講座，學生齊聚活動中心聆聽宣導，會後衍生靠北講師宣導內容的風波。（學校提供）

    彰商昨（2日）日舉辦交通安全講座，學生齊聚活動中心聆聽宣導，會後衍生靠北講師宣導內容的風波。（學校提供）

    講座播放三峽重大車禍新聞畫面作為案例，引導學生思考用路安全與防禦性行走觀念，卻引起後續網路熱議。（學校提供）

    講座播放三峽重大車禍新聞畫面作為案例，引導學生思考用路安全與防禦性行走觀念，卻引起後續網路熱議。（學校提供）

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