花蓮南區大雨特報 玉里長良、高寮溪床便道夜間預防性封閉

花蓮玉里鎮高寮、長良大橋便道今晚6點起預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

2025/06/03 18:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕中央氣象署下午發布豪雨特報，花蓮縣南區也列入豪雨警戒範圍內。玉里鎮公所宣布，因雨勢不斷，長良、高寮兩條溪床便道，今晚6點至明天上午6點預防性封閉，待確認雨況及安全無虞後另行公告開放時間。

氣象署今天傍晚5時50分發布特報，提醒滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，彰化縣及花蓮縣已有豪雨發生；今日台南市、高雄市及台東縣有局部大雨或豪雨，中南部及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

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玉里鎮公所指出，因鋒面逼近，花東地區將迎來強降雨，考量雨勢不斷，長良便道、高寮便道今晚6點起至明天上午6點進行預防性封閉，待雨勢狀況確認無安全疑慮時再另行公告開放時間。鎮長龔文俊提醒民眾，配合鎮公所指引，封閉期間切勿進入封閉道路。

2022年0918強震造成花蓮南區高寮大橋、長良大橋等橋樑倒塌，目前正在進行重建工程，期間為提供緊急搶災、消防、救護及民眾通行使用，花蓮縣政府在溪床施作臨時便道通行。

花蓮玉里鎮高寮、長良大橋便道今晚6點起預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

花蓮玉里鎮高寮、長良大橋便道今晚6點起預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

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