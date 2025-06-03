大漢溪左岸8.4公里清淤道路9月完工 桃市府爭取開放一般車輛通行

桃市府代辦大嵙崁清淤輸送系統工程，於大漢溪順水左岸新建8.4公里清淤道路，道路寬約15到18米，另有2米寬自行車道。（桃市府水務局提供）

2025/06/03 19:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府代辦大嵙崁清淤輸送系統工程，於大漢溪順水左岸新建8.4公里清淤道路，預計9月完工，議員徐玉樹今（3）日質詢指出，清淤道路旁設有自行車道，除了清淤及紓解交通，亦可作為觀光使用，要求市府做好配套措施；水務局長劉振宇表示，清淤道路屬防汛道路，後續將邀集大溪、龍潭區公所等單位會勘，積極向經濟部水利署爭取開放一般車輛通行，並結合沿線景點提升自行車觀光效益。

水務局表示，水利署規劃於大漢溪左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建清淤道路，全長8.4公里，工程由市府代辦，完工後主要提供石門水庫清淤工程車通行專用，從石門水庫至大溪交流道，可縮短約5公里行車距離，換算每年可增加4.1萬立方公尺淤泥清淤量，並減少56萬公斤碳排放量，亦可減少工程車行駛大溪、龍潭市區影響交通等情形。

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劉振宇表示，清淤道路屬於防汛道路，無開放一般車輛使用，但地方期盼道路功能最大化，施工時仍以一般道路等級，設置有號誌、標誌標線、路燈等，道路約15到18米寬，旁邊有2米寬自行車道，後續將依程序向水利署申請開放一般車輛使用，因牽涉到大溪、龍潭區公所可能需負責代管，將邀集相關單位會勘並積極爭取。

徐玉樹指出，清淤道路旁設有自行車道，除了清淤及紓解交通功能，亦可作為觀光使用，沿線連接龍潭、大溪大漢溪沿岸廊道，尤其三坑生態公園就在旁邊，通車後預計可帶來龐大觀光人潮，要求水務局、觀旅局做好配套措施，包括軟硬體、觀光指標、導覽、公廁等各項公共設施，同時加強宣導。

水務局表示，完工後可騎乘自行車從石門水庫直達新北鶯歌，將結合歷年完成的山豬湖、月眉濕地及中庄吊橋等景點，擴大自行車觀光效益。

觀旅局表示，此段道路位於桃園大嵙崁地區，沿線自然與人文景觀豐富，周邊知名景點包括大溪老街、大溪橋、石門水庫、三坑自然生態公園、三坑老街等，已於觀光會報中整合相關局處資源，或是結合年度特色活動，打造特色觀光體驗遊程。

桃市府代辦大嵙崁清淤輸送系統工程，於大漢溪順水左岸新建8.4公里清淤道路，道路寬約15到18米，另有2米寬自行車道。（桃市府水務局提供）

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