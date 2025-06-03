中捷橘線延伸海線可行性研究案 下週決標

機場捷運（橘線）延伸海線地區區位圖（市府提供）

2025/06/03 18:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中機場捷運（橘線）延伸海線地區可行性研究委託技術服務勞務採購案，已於5月29日順利完成評選作業，成功選出最優勝廠商，捷運工程局表示，市府將依採購程序接續辦理議價及決標作業，預計6月10日前完成決標。

由於近年海線清水、沙鹿等地區人口與經濟發展迅速，市府因此延續橘線的可行性研究規劃內容，在去年12月20日提送計畫書向交通部申請經費補助，總經費2,000萬元。交通部於今年1月24日同意核定補助1,170萬元，由市府自籌830萬元，辦理捷運橘線延伸海線地區的可行性研究計畫。

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捷運工程局長蘇瑞文表示，捷運橘線延伸海線於5月6日完成資格標開標後，捷工局即組成採購工作小組進行投標廠商文件審閱，並於5月29日召開評選委員會，邀集具有專業背景的委員，依政府採購法規定，進行嚴謹綜合評比，最終順利選出最具執行能力的廠商。

蘇瑞文表示，橘線從台中國際機場起，行經大雅、水湳、台中市區，並一路往大里、霧峰止。該案延伸至海線地區，初步構想自中清路六段往西方向延伸，串連重要觀光景點及運輸場站，例如鰲峰山、紫雲巖、港區藝術中心等知名景點，以及串連捷運藍線、台鐵清水車站、沙鹿車站等主要交通樞紐。

未來得標團隊將針對相關路線、車站位置及系統型式等進行詳細規劃與評析，期藉由捷運路網的串聯，帶動海線地區整體觀光發展。

捷工局指出，橘線往海線延伸路段有許多課題需要克服，包括與機場的銜接方式、清水台地縱坡檢討、鄰近大甲斷層防震措施、與台10線高架橋梁的介面整合、與台鐵車站、捷運藍線銜接方式等。

機場捷運（橘線）路線示意圖（市府提供）

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