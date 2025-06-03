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    補教男師涉性侵再爆疑似板橋任教 新北教局：5/22稽查開罰

    張明文（備詢台左一）說，依規定，補習班聘任所有工作人員都要經過教育局查核，如有違規聘任、未登錄等違規情況都會重罰處分。（記者黃子暘攝）

    張明文（備詢台左一）說，依規定，補習班聘任所有工作人員都要經過教育局查核，如有違規聘任、未登錄等違規情況都會重罰處分。（記者黃子暘攝）

    2025/06/03 18:14

    〔記者黃子暘／新北報導〕一名王姓男補教老師遭控於2010年在新竹某補習班任教時，涉嫌性侵女學生，案件尚在審理，5月22日有網友通報指控，王男疑似仍在新北市板橋區某補習班任教。新北市議員林國春今（3）日質詢市府教育局處理進度，張明文表示，5月22日獲報當天已至補習班稽查，並要求王男立刻離班、終身列管，已開罰補習班25萬元，如果查獲違規聘僱就會加重處分。

    林國春根據此案質詢表示，如教育人員遭列不適任人員通報及查詢系統，就無法在公私立學校任教，但是補習班可能因為缺乏師資、人情壓力等緣故成為漏洞，試問教育局如何防範？

    張明文說，依規定，補習班聘任所有工作人員都要經過教育局查核，系統為全國性的，一但教育局接獲違規聘僱檢舉就會查核，並已三令五申各補習班遵守法令，如有違規聘任、未登錄等違規情況都會重罰處分。

    教育局表示，針對王男疑似於板橋任教，已經在5月22日獲報當日前往當事補習班稽查，補習班謝姓負責人表示王男有至補習班授課，目前並無接獲家長反映不當對待情事，教育局已要求王男立即離班，列管終身，並列為稽查重點，也對該班聘僱該不適任師資卻未依規定通報，已依「補習及進修教育法」裁罰最重25萬元，6月2日複查未見王男入班。

    另外，教育局說，5月29日、6月2日獲報該補習班於板橋、蘆洲區另有2間加盟分校，教育局已在獲報當日前往稽查，目前查到王男曾於蘆洲區分校授課，將再依補教法裁罰最重25萬元，也將加盟分校納入稽查重點持續複查。

    教育局補充，有關當事補習班班務文件等其他缺失，將命其限期改善；王男經教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統管制，終身不得擔任學校教師及補習班教職員工，已同步線上清查本市補習班通報平台，確認無其他補習班聘任該師紀錄。

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