電子支付注意！男子「1閃失」付款變做公益

有網友在使用電子支付時，因掃錯條碼多付了一筆錢。示意圖。（資料照）

2025/06/03 19:54

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年，越來越多的消費者與店家，都開始使用電子支付付款。只是日前就有網友提醒，自己在掃了商家的QR CODE之後，才發現那是公益捐款的條碼，讓他不滿表示，「到底為啥LINE有兩種支付方式啊？」

1名網友昨（2）日於PTT八卦板坦言，自己是個3C白癡，前陣子才會用Line Pay付錢，且大多都是掃描店家的條碼，再給老闆檢查。不過，原PO提到，自己昨日掃了某伴手禮店的掃碼後，才發現那是捐款給公益單位的，因為這家店是要客人開QR CODE，給店家掃碼，「害我多付一筆錢，有一點不爽。」也好奇，「到底為啥LINE有兩種支付方式啊，哪個才是對的？」

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文章發布之後，許多人都解釋「有規模的店通常是給店家刷」，說到「有開發票通常都被掃，小店沒發票通常都要自己掃輸入金額，就轉帳」、「看店家，擺Code就你掃，擺掃碼器就自己出條碼囉」、「各家pay都可以掃或被掃」等原因。

同時，其他網友也呼籲「付錢之前問一下不用幾秒鐘吧？」、「掃錯可以退費吧，只是很麻煩而已」等看法。

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