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    5月底才剛到恆春住一晚 南投幸運男今天就抽中休旅車

    「恆春旅遊購GO節」今天從5月住宿旅客中，抽出休旅車得主張先生，屏東縣副縣長黃國榮（右）透過電話通知得主。（記者羅欣貞攝）

    「恆春旅遊購GO節」今天從5月住宿旅客中，抽出休旅車得主張先生，屏東縣副縣長黃國榮（右）透過電話通知得主。（記者羅欣貞攝）

    2025/06/03 18:17

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接恆春建城150週年，屏東縣政府4月至8月推出「恆春旅遊購GO節」，今天（3日）下午舉辦第二場抽獎，從5月住宿的遊客中，抽出南投縣張先生贏得最大獎Honda HRV休旅車。

    今天下午抽獎活動在律師見證下全程直播，由屏東縣副縣長黃國榮按下抽獎鈕，抽出休旅車得主、來自南投縣的張先生，5月底才剛入住恆春鎮墾丁「二手童話民宿」，今天就成為最幸運的遊客；他接到黃國榮的電話時開心說「有點不知所措，有點半信半疑，太驚訝了！」，也表示已經到恆春玩好多次了，觀光變得很好，「必須要再來住！」。

    「恆春旅遊購GO節」月月抽獎活動，由屏東縣政府與屏南旅宿業者合作推出，民眾入住恆春半島包括枋山、獅子、車城、恆春、滿州、牡丹等6鄉鎮300多家合作店家就能參加抽獎，首月4月在官網登錄的發票或收據約2000筆，今天進行5月份的抽獎，登錄筆數達2227筆，單月為整個恆春半島創造超過1.4億元的觀光產值效益。

    屏東縣府交旅處表示，「恆春旅遊購GO節」舉辦至8月31日，只要選擇活動官網公告的合作店家，向合作店家訂房並入住，取得發票或活動專屬收據，至官網登入憑證，就有機會獲得豐富大獎，活動詳情可上官網查詢。

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