北市街頭塗鴉猖獗！5年收5000件投訴 開罰僅4％

台北市隨處可見違法塗鴉。（秦慧珠研究室提供）

2025/06/03 18:02

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市到處可見塗鴉客塗鴉，但許多位於非法範圍。國民黨籍北市議員秦慧珠今（3日）指出，近5年台北市共接獲5210件塗鴉投訴，但環保局、警察局2單位開罰卻僅有215件224人，僅約4%開罰率。蔣萬安表示，現行廢棄物處理法僅能罰6000元，嚇阻力不足，有向中央反映希望提高到10萬元，盼能有效嚇阻；此外也會加強執法，針對容易塗鴉的地方加強巡邏。

秦慧珠表示，北市現有8處河濱設有合法塗鴉區域，在非開放區域塗鴉屬非法行為，將由環保局依廢棄物清理法裁處1200元至6000元罰鍰；警察局依社會秩序維護法處3000元以下罰鍰或申誡，或被害人提告毀損，由警察局移送地檢署。

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秦慧珠指出，北市1999市民熱線受理塗鴉相關案件統計，今年截至5月底就接獲827件民眾投訴塗鴉，幾乎等同於2023年全年度的829件，顯示塗鴉案件大幅攀升；不過今年截至4月底，環保局僅裁處3件3人、警察局3件5人，提告毀損4件5人，共10件13人，裁罰數相當少。

此外，秦慧珠也點出，塗鴉累犯部分，環保局5年來裁處3次以上的有10人，2位被裁處高達8次，還有1名外籍人士被裁處3次裁處金額1萬5600元，完全未繳；而被警察局處理街頭塗鴉累犯，3件以上的5人，當中2人是美國籍，最多的塗鴉累犯被依社維法裁處3件、移送毀損2次共5件。

她也提到，近5年北市有1306處公有建物設施被塗鴉，包括台北市政大樓、市定古蹟紫藤廬等，塗鴉藝術受年輕人喜愛，妥善規劃更能吸引成為城市觀光的一環，但如維管不佳恐對市容造成衝擊。

蔣萬安表示，市府很重視違規塗鴉問題，目前案件通常都是事後調閱監視器開罰，也希望能從源頭嚇阻，市府多次向中央反映，希望提高廢棄物清理法罰則，希望從6000提高至10萬元，提高罰則對於累犯也較有嚇阻效果；未來也會針對容易塗鴉的熱點加強巡邏，對於各局處轄管單位也會加強查緝，發現違法就依法辦理。未來也會加強宣導合法的塗鴉區，讓創作者有發揮地點。

環保局環境清潔管理科說明，塗鴉樣態違規隨機性高，難以查緝，第一線巡查人員又要分心處理其他違規樣態，加上許多塗鴉樣態發生於工程單位，這些工程單位通常會自行或委外將塗鴉直接清理掉，因此裁罰率較低，局裡也討論持續加強跟警方橫向溝通，儘量裁罰。

台北市隨處可見違法塗鴉。（秦慧珠研究室提供）

台北市隨處可見違法塗鴉。（秦慧珠研究室提供）

台北市隨處可見違法塗鴉。（秦慧珠研究室提供）

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