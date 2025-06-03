不想住院竟攻擊護理師！ 三總發聲譴責暴力

三軍總醫院近日發生醫療暴力事件，院方今（3日）發聲，強烈譴責醫療暴力。（取自三軍總醫院臉書）

2025/06/03 17:35

〔記者邱芷柔／台北報導〕三軍總醫院近日發生醫療暴力事件，護理師疑遭病患用電視遙控器重擊，院方今（3日）發聲，強烈譴責醫療暴力，針對受傷護理人員已啟動關懷機制及相關法律協助。

三軍總醫院今天接受媒體聯訪時說明，院內血管內外科加護病房日前發生一起醫療暴力事件，當時醫護向患者說明需住院治療，但對方堅持要求出院、情緒失控，最終與醫療人員發生肢體衝突。據了解，遭攻擊的護理師事後出現恐懼與焦慮反應，目前正在休假，院方已啟動心理輔導機制，並由精神醫學部提供後續協助。

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院方指出，對於該院醫療暴力案件，深表不捨與痛心並給予強烈譴責，醫療暴力不僅危害醫事人員身心安全，也危害其餘病患的就醫權益，再次表達醫療暴力零容忍，另針對受傷護理人員也啟動關懷機制及相關法律協助，另也呼籲社會大眾建立正確的就醫認知，共同為醫事人員安全努力。

醫療暴力事件並不少見，今年以來，基隆長庚、北醫附醫等都傳出醫護人員遭攻擊。衛福部日前曾強調，對任何形式的暴力都不能接受，並提醒民眾，根據「醫療法」第24條和第106條，動手打醫護不只違法，情節嚴重最重可處3年以下有期徒刑、拘役，或處30萬元以下罰金。

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