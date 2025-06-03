澎湖五德國小「西瓜號」下水典禮 見證10年手作獨木舟教育成果

五德國小手作獨木舟西瓜號，舉行下水典禮。（五德國小提供）

2025/06/03 17:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公市五德國民小學，今（3）日舉辦第10艘手作獨木舟-「西瓜號」拼板獨木舟下水典禮，現場洋溢著歡樂與感動，為該校手作獨木舟課程10週年寫下嶄新里程碑。

自2015年起，五德國小每年推動1艘學生親手打造的獨木舟，結合工藝實作與團隊合作精神，已累積10艘獨一無二的校園之舟。今年特別選用「拼板」工法，進行全新嘗試，象徵著學生們拼接的不只是木板，更是創意、汗水與同心協力的成果。五德國小手作獨木舟課程不僅是工藝課程的展現，更是學生生命教育的重要里程。每一艘船，都是孩子與土地對話的見證；每一次下水，都是向海洋與未來致敬的禮讚。

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五德國小第80屆畢業生在5年級暑假期間，參與「夏日樂學」課程，發想設計並手作屬於自己班級的獨木舟，最終誕生了這艘繽紛亮眼的「西瓜號」。船身彩繪以夏天常見的西瓜為靈感，象徵團結、清涼與甜美，也呼應著畢業生們共同走過的美好時光。典禮中特別延續西方傳統，以香檳澆淋船首，為「西瓜號」祈福，願其啟航順利、風平浪靜；同時也融入澎湖在地鄉土文化「擲吉儀式」，現場師生歡樂擲撒糖果、餅乾與炸棗，象徵分享好運與喜悅。

今日典禮更特別感謝澎湖縣政府教育處副處長李靜嵐、馬公市長黃健忠共襄盛舉，給予學生們鼓勵與祝福；同時感謝五德國小家長委員會的熱情協助，讓活動圓滿成功。儘管上午仍是間歇性降雨，但活動開始天氣放晴，象徵「西瓜號」將在陽光與祝福中展開嶄新的旅程。

西瓜號在海中悠遊自在，顯示師生努力成果。（五德國小提供）

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