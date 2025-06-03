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    台東最美星空音樂會 首場6/7東河金樽見

    「2025台東最美星空」系列活動首場6月7日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（記者黃明堂攝）

    「2025台東最美星空」系列活動首場6月7日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場。（記者黃明堂攝）

    2025/06/03 16:59

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府舉辦的「2025台東最美星空」系列活動即將啟動，星空音樂會首場活動將於6月7日晚間在東河鄉金樽陸連島沙灘登場，將邀請情歌代表歌手光良、陪伴系女聲曾沛慈、來自台東的原住民創作歌手斯馬里奧，以及青年團體B2S接力演出，現場還有「星空市集」，邀集在地餐飲與原民手作共同參與，除此之外，主辦單位更貼心安排接駁服務。今年主打週週最美星空，從山海場域、部落學校、田野溪畔到島嶼海岸，每場次皆結合當地自然景觀與人文氛圍，讓民眾從不同角度觀賞美麗星空。

    台東縣政府表示，台東最美星空舉辦今年邁入第8年，活動延續永續精神，現場採用低光害燈具，鼓勵自備環保杯與野餐墊，並提供付費接駁車，來減少碳排共同友善環境。今年活動全面升級，結合音樂、觀星與在地文化，舉辦地點遍佈台東縣各鄉鎮，而首場「台東最美星空音樂會」選擇在東河鄉金樽陸連島沙灘辦理，安排多組表演團體參與，歌手光良將壓軸演出，帶來多首膾炙人口的經典歌曲外，陪伴系女聲曾沛慈也將演唱最新單曲，讓現場觀眾搶先聆賞作品，加上在地團體斯馬里奧及青年團體B2S，表演涵蓋多元音樂風格與在地文化特色，帶領民眾走入台東夜間的自然風景。

    縣府交通及觀光發展處指出，台東東河不只是衝浪天堂，更是融合原民文化與多元異國美食與藝術匯聚之地，建議想來參加的遊客不妨可以利用白天時間安排行程體驗東河魅力，走訪藝術氣息濃厚的都蘭新東糖廠文化園區及江賢二藝術園區、欣賞壯麗的金樽海岸線、品嘗在地農產及多元美食，夜晚則在星光與音樂的陪伴下為1天的旅程留下美好回憶。

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