颱風重創整修 墾丁森林遊樂區多肉「沙漠綠洲」重新啟用

開幕後進行導覽。（林保署屏東分署提供）

2025/06/03 17:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家森林遊樂區的「多肉植物展示區」在2023年年中落成，卻在當年年底遭到小犬颱風的侵襲而重創，經一年多整修後，今天重新啟用，林業及自然保育署屏東分署與墾丁國家公園管理處、畜產試驗所南區分所、林業試驗所恆春研究中心、地方社區協會、觀光協會、恆春在地觀光民宿及文創業者等70多人見證下，正式揭開這座「沙地綠洲」的全新面貌，宣告墾丁生態教育與綠色旅遊的新亮點再次啟用。

台灣四面環海且降雨豐沛，少見沙漠地形，但仍是有許多原生的乾旱植物，其中墾丁的多肉植物展示區自1973年設立，為北回歸線以南重要的乾旱植物展示場，目前現場仍有自當年即存在至今的金鯱、金武扇及恆春特有種的台灣佛甲草、鵝鑾鼻燈籠草等，堪稱生態多樣性的寶庫。

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今天的開幕活動於上午10時在多肉植物區展開，啟用後安排導覽參觀與多肉植物DIY體驗，以及午後由在地社區將多肉植物入菜的美味森林佳餚，還有人舉著「無肉令人瘦」的手牌見證園區重新開幕，令人莞爾。

林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬說，園區內還有弁慶柱、龍骨麒麟、月光免耳等來自美洲及非洲等特色植栽，超過30種多肉植物，豐富且極具教育意義，園區沙地環境也成為台灣蟻蛉等特有昆蟲的絕佳棲息地，是台灣分布密度最高的地方，且兼具觀光與生態學習功能的自然教室。

屏東分署指出，多肉植物展示區的整修著重「友善環境」、「低碳設計」與「生態教育」，期盼未來能與在地觀光業者未來攜手合作，成為再現墾丁觀光旅遊風華的助力，過去幾年於墾森園區投入大量心力，包括翻新遊客中心、觀海樓再現、花榭溫室打造方舟中方舟等，期盼大家走入發現墾森不一樣的面貌，歡迎民眾闔家前來走入墾森綠意，感受多肉植物與沙地生態交織的生命力！

墾丁國家森林遊樂區多肉植物園區重新開幕。（林保署屏東分署提供）

現場許多手牌令人莞爾。（記者陳彥廷攝）

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