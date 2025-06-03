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    台中一中美術班超強「6人行」 橫掃大學9榜首

    台中一中美術班超強「6人行」，橫掃大學9榜首。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中美術班超強「6人行」，橫掃大學9榜首。（記者蘇孟娟攝）

    2025/06/03 16:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中出現「超級6人行」，美術班6名學生藝術力爆發，不但奪全國美術術科榜首，更創一中美術班成立29年來首度包辦台灣師大美術系繪畫及水墨組雙榜首佳績，6人共抱回包括台師大及台灣藝術大學等全國大學美術相關科系9個榜首，再刷新中一中美術班最佳紀錄。

    台中一中美術班去年5名超級女力學生橫掃全國美術系8個榜首佳績，今年畢業生再用美術實力拚出亮麗新紀錄。

    其中，在美術術科考試中拿下全國榜首的陳妍妡，素描、水彩、水墨、書法、創意表現等考科中，除書法外，全拿到滿分，以高超水準抱回術科考試榜首，平時因接觸的多以西畫為主，陳妍妡卻選擇台師大美術系水墨組升學，她說，嶄新的創作領域挑戰是她不斷精進自己的方式，未來期待進入筆墨的世界，開闊視野、加深創作內涵。

    李翊綸3年前以會考5A10+佳績入學一中美術班，除了術科表現優異，學測成績也表現突出，一舉拿下師大美術系繪畫組榜首，李翊綸說，3年在一中美術班的經歷，更讓她對藝術產生更深的興趣與認同，因目標繪畫組，水墨術科並不計分，她放鬆心情嘗試用新畫法表現，結果拿到滿分佳績，讓她體會到創作自由的意義。

    摘下台大美術系水墨畫組榜首的李昀甄另拿下台藝大書畫系、台中教育大學美術學系的榜首，憑藉著自小對藝術的熱情，從國小到高中，一路讀美術班，堅定不移的學習態度，以及扎實的術科實力，在競爭激烈的考試中脫穎而出。

    抱回台北藝術大學美術系榜首的葉家綾，也是一路從國小到高中皆選擇就讀美術班，在中一中美術班接觸更多元的創作視角，逐漸確定對藝術的熱情與堅持，選擇報考美術學系，未來盼朝專業創作者之路邁進。

    錄取台藝大美術系與高雄師大美術學系2校榜首的黃尊律，國中時以全國學生美術比賽西畫類特優保送台中一中美術班，除課堂學習外，住宿生活跟不同領域同儕的交流，也成為他創作靈感的來源，他的創作經常出現以人為核心的構圖，未來期許在大學深入學習人體結構相關知識，透過更扎實的理解與訓練，讓作品更具說服力與層次感。

    至於陳亮妤則是拿下台藝大工藝設計系榜首，因熱愛手作，她選擇設計領域，中一中美術班設計相關課程有限，靠著自己找書、上網查資料等方式摸索學習，一樣抱回榜首，未來盼能走出自己風格的設計之路，也期待透過設計與更多人產生連結。

    台中一中揭首波升學成績，包括美術班今表現超優秀。（記者蘇孟娟攝）

    台中一中揭首波升學成績，包括美術班今表現超優秀。（記者蘇孟娟攝）

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