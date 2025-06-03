人生下半場也精彩 台南就業中心助6旬雲姐找回自我價值

雲姐（中）與同事相處愉快並對自家公司產品讚賞、也感謝就服員杜先生（左）運用政府獎勵方案，讓她在職場有重新出發的機會。（圖由台南就業中心提供）

2025/06/03 16:46

〔記者王俊忠／台南報導〕61歲的雲姐國小畢業後就進入成衣業，擔任車縫人員貼補家用。婚後她辭去工作，專心照顧年邁雙親與年幼子女，成為全職媽媽，默默為家庭付出數十年。如今，2子女皆已自立，她卻失去生活重心、思考「能再做些什麼？」。她經由勞動部台南就業中心協助成功回歸職場做食品業產線人員近半年，獲得6萬元獎金更找回自我價值。

卸下家庭重擔的雲姐未選擇完全歇息，她想靠自己雙手賺錢，不增加子女負擔，偶爾在外燴團膳兼職幫忙端菜，只要有工作機會，就滿懷感激。但她希望有1份固定收入的工作，生活才踏實，曾私下投遞幾份履歷謀求正式職缺，卻連連碰壁、未能錄取。這段求職過程讓她懷疑自己的希望是否是奢求了？

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在友人鼓勵下，雲姐鼓起勇氣到台南就業中心尋求協助，她向就業服務人員表達自己願意從基層學起、不怕辛苦。就服人員從雲姐過去照護家人、家事服務及烹調經驗等優點，與她討論後續協助方案、尋找合適廠商。再運用勞動部「僱用獎助」措施，透過政府獎助金補貼新進人員訓練成本，減輕公司負擔等誘因說服雇主。在就服員杜先生努力下終有收穫，雲姐順利錄取從事泡菜、水餃製作及包裝等生產工作。

雖然一開始，雲姐對原物料中的蒜味不太適應，但在老闆耐心指導下，經過3個月訓練，熟練掌握各項流程。她對於選材配料、包裝規範等細節也一絲不苟，展現高度的責任感與學習熱忱。

雲姐感性地說：「每天穿上工作服，覺得自己又活了過來。」這份工作不只是經濟上的依靠，更成為她生活的新重心，很感謝政府提供獎勵方案，讓她有重新出發的機會。

台南就業中心主任洪儷瑋呼籲說，無論你過去的角色是家庭主婦、退休人士或是職涯空窗者，只要仍懷抱熱忱與行動力，重返職場的大門就不會關上，政府透過多元就業服務與補助措施，致力為每位願意重返職場而努力的朋友點燃再出發的契機。

對想重啓人生第二春的求職朋友，勞動部針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的朋友，離開職場逾3個月，經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。另為提升雇主僱用特定身分的失業勞工意願，補助雇主每人每月最高1萬5千元，最長補助12個月等僱用獎助措施，希望雇主們共同協助婦女、中高齡及高齡者等特定身分朋友重返職場。

雲姐穿上工作服剔除高麗菜外面的葉子並放入綠色籃內秤重，確保食材比重正確性。（圖由台南就業中心提供）

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