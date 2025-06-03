北高雄供水管線汰換15公里 工程下半年啟動

立委邱志偉邀水公司七區處長林家煌至管線汰換地點，與在地里長會勘。（立委邱志偉服務處提供）

2025/06/03 16:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕北高雄早期供水管線採用PVCP等塑膠材質，日久易脆裂漏水，自來水公司須不斷開挖修補惹民怨，立委邱志偉爭取到1.7億元經費，將汰換長達14.3公里長管線，預計下半年工程啟動。

水公司七區處指出，此次管線抽換路段，包括橋頭區瑞祥1-5街、里林東西路，岡山區維仁路、維新路、開元街、岡山路、成功路，路竹區一甲路、大仁路、環球路與湖內區和平路等，管徑從100mm至500mm不等，部分區域因為用水量增加，口徑還會加大。

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七區處指出，待汰換的管線都已使用約40年，早達汰換年限，且大多屬配水幹管系統，一旦破損影響供水的戶數多，管線由PVCP等塑膠材質抽換成DIP鑄鐵，可耐高、重壓，延長使用年限、穩定供水品質。

邱志偉邀水公司七區處長林家煌至管線汰換地點與在地里長會勘，里長們指出，抽換管線地點確實都是易漏水區域，一旦漏水，七區處只能開挖修補，頻繁施工及停水令在地民眾不堪其擾，管線抽換將可一勞永逸。

邱志偉說，管線施工期間勢將停水並影響車輛進出，尤其岡山施工地點集中在人口稠密區，停水可能影響傳統市場經營，請水公司做好配套措施，並加強說明溝通，完工後須重新刨鋪路面。

七區處表示，施工前將提前張貼停水通知、公告於網站，並有宣傳車穿梭宣傳，與里長的通訊群組也會時時更新施工資訊，盡速完成管線汰換工程。

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