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    北市議員闕枚莎籲設兒童英語主題館 規劃小小市政英語夏令營

    台北市議員闕枚莎在市政總質詢關注兒童議題。（記者董冠怡攝）

    台北市議員闕枚莎在市政總質詢關注兒童議題。（記者董冠怡攝）

    2025/06/03 16:35

    〔記者董冠怡／台北報導〕「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」7月7日至10日將於台北流行音樂中心舉辦，市議員闕枚莎今於市政總質詢表示，市府去年將英語夏令營從教室延伸至室外，獲得民眾迴響，今年希望可以增加梯次，並推動建置兒童英語主題館，優先評估在瓶蓋工廠打造英語情境學習場域，定期更新主題，以及規劃小小市政英語夏令營，逐步擴大成為常態性計畫。

    對於增加梯次，教育局說暫無規劃加開；至於英語主題館、市政夏令營，市長蔣萬安允諾研議。

    闕枚莎指出，台北市應打造有趣兼具創意、常態化的雙語學習場域，去年在兒童新樂園舉辦「暑期FUN樂園 共遊雙語ABC」，小朋友透過遊戲提升英語對話能力，今年「Bilingual Beats 夏日雙語音浪」夏令營，包含雙語導覽、互動探索和成果發表，開放120人參加，呼籲市府教育局增加梯次，並讓在地南港、內湖的還，能有多一梯次的報名機會。

    她也建議推動建置兒童英語主題館，優先評估於瓶蓋工廠，設計角色扮演活動，藉由體驗式英語會話，模擬速食店員與顧客互動，諸如點餐、送餐、招呼，結合手作餐點，邊做邊說英語，或是跟店家合作，讓孩子在模擬的城市環境中學習。

    此外，市府可參考國外案例，試辦邀請小學生至市府參觀，並化身小小市長、議員、局處首長，用英文參與討論、決策，了解市政運作，同時培養英語能力、公民素養。（16:49更新）

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