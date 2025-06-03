修復日治時期八通關古道 培訓在地布農族施工團隊

八通關古道邊坡崩落土石造成沿線棧橋毀損，林保署花蓮分署將委託在地布農族人以傳統工法復原。（花蓮分署提供）

2025/06/03 16:36

〔記者游太郎／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署著手修復日治時期八通關越道路鹿鳴吊橋路段，今天展開手作步道課程，希望培訓在地布農族人成為施工團隊，讓族人負責進行古道整修，為未來長期維護培力做充足準備。

林保署花蓮分署指出，八通關越道路東段起自璞石閣（今玉里），西抵中央山脈大水窟山，日本政府自1919年起，為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人所興建。鹿鳴吊橋首建於1920年，全長180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸。花蓮分署在2006年將鹿鳴吊橋至卓樂國小後方的產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里。

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花蓮分署表示，去年11月康芮颱風挾帶豪雨重創花蓮南區，導致古道多處邊坡坍方、路基流失及棧橋毀損。為回復古道歷史風貌，重現日治時期越嶺道工法，特別邀請台灣千里步道協會專業步道師，設計為期5天的室內外課程，培訓30位卓溪鄉布農族人，傳授包括土石淹埋、邊坡淘刷與路基坍方等手作步道技術。

分署長黃群策說，未來進行步道整修，將改變依賴傳統發包工程的作法，透過專業團隊與在地族人協作，運用手作步道工法，降低對環境的擾動、減少碳排放及外來建材使用，不僅保存古道的歷史與自然價值，也為部落發展永續山林經濟創造契機。

八通關古道以傳統工法修復後的原始面貌。（花蓮分署提供）

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