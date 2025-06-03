拒絕「行人地獄」！ 南投國小周邊啟動違停勸導與取締

南投國小周邊道路違停嚴重，影響學童通行安全，將加強勸導與取締。（圖由南投市公所提供）

2025/06/03 16:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投市南投國小周邊文昌街、中學街一帶違規停車嚴重，影響孩子通行，經家長向南投市公所陳情，公所邀集相關單位現勘討論，初步決議，將由警方啟動「柔性勸導期」，針對違停熱點加強宣導與勸離，待民眾適應後，再依法取締，逐步還路於民，保障通學安全。

學生家長投訴指出，該路段路幅偏窄，一旦出現違規停車，將壓縮車道，擠壓人行空間，增加會車風險與行人穿越困難，學生行走時不得不穿梭車陣，險象環生，加上南投國小側門鄰近密集住宅與補教機構，上下學時段人車交織，學童如同行走在「行人地獄」。

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家長強調，違規停車已成為交通亂象與危險的主因。尤其近期各地頻傳行人遭車輛衝撞的事故，令家長更為憂心，盼望相關單位介入改善，別讓悲劇重演。

經市公所2日邀集南投分局、市民代表、地方里長及校方代表會勘，警方表示，依據「道路交通管理處罰條例」規定，若停車後可通行寬度不足2.8公尺，皆屬違規，該路段多處明顯不符規範，依法禁止停車，將先啟動「柔性勸導期」，盼讓車主適應、改善違停習慣，必要時依法告發，待一段時間後視情況依法取締，逐步還原安全、有秩序的通學路線，保障學童通行安全。

南投市公所指出，目前全國各縣市皆積極推動人行空間改善，後續將依據本次會勘結果，廣納地方建議，並與警方合作，針對無法容納違停的巷道，建立長期人行安全治理機制。

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