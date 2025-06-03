土城樹林線高架段3度流標 新北市府月底重新招標

新北捷運工程局長李政安（右一）表示，不斷流標的CQ880B，市府已在4月和台北捷運工程局協商，交由新北來推動。（記者黃子暘攝）

2025/06/03 16:24

〔記者黃子暘／新北報導〕串連雙北的「萬大中和樹林線」第二期工程「土城樹林線」（土城高架段）3度流標，新北市長侯友宜表態將土城樹林線由新北自行推動。市議員林金結今（3日）質詢相關進度，市府捷運工程局長李政安表示，預計6月底將由新北市府上網公告招標。

位在萬大中和樹林線中間的CQ880B不斷流標，在地民代憂慮影響全線通車時程。林金結表示，將使工期延宕，市府要收回來自行推動，此建設將成在地交通重要命脈，詢問市府自辦進度如何？林金結說，應儘速讓工程上網招標、發包、施工，待完工後將使土城區民眾有捷運板南線、三峽鶯歌線、萬大線可搭，交通更便捷。

請繼續往下閱讀...

李政安答詢表示，樹林線共有3個區段標，其中不斷流標的CQ880B，市府已在4月和台北捷運工程局協商，交由新北來推動，市府將接續辦理，目前廠商意見已經徵詢得差不多了，現正在準備招標文件，預計6月底上網公告招標。

此外，市議員蘇泓欽表示，2023年台中捷運遭建案吊臂砸中釀成奪命事故，與中捷同樣是採無人駕駛營運的三鶯線有何因應措施？應納入自動偵測，若偵測到異物入侵軌道後可自動煞停。蘇泓欽也認為，三鶯線軌道在鶯歌路、三樹路、國慶路等路幅較窄處距離民宅近，希望在相關路段增設全罩式隔音罩，可隔絕小型異物入侵，也可保障民眾隱私、避免捷運噪音干擾。

李政安指出，台中捷運列車上原無設置緊急按鈕，需由行控中心下達煞車指令，三鶯線月台、列車上均設有緊急按鈕，一按列車就會停下，此外列車前頭設置攝影機，會自動辨識異物並傳遞訊號到行控中心，由工作人員進行相關操作；至於議員建議全罩式隔音罩，願予研議。

CQ880B位於CQ880A與CQ890區段標中間，總長3.82公里，第3次公告招標預算金額約118億餘元，今年2月27日開標，因無廠商投標宣告3度流標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法