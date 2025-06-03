自備筆電、公司說是「一家人」？網友怒列5大求職面試地雷

求職面試示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/03 17:19

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕求職不只看薪資與職稱，職場氛圍與辦公環境同樣重要。近日社群平台「Threads」掀起一波面試避雷勸世潮，不少網友紛紛列出心中一看就想逃的公司徵兆，貼文一出引爆熱議與共鳴。

一名網友今日在「Threads」分享，Z世代妹妹會篩掉的公司特徵，包括要求員工自備筆電；離捷運站太遠；職務需求寫上「抗壓性佳」；工作內容只有「依主管指示」、「配合主管需求」；公司文化描述自家公司是「一家人」、「團隊感情融洽」等。

請繼續往下閱讀...

這篇貼文短短7小時內就吸引逾2萬人按讚、46萬次瀏覽。不少網友紛紛留言回應，「『享』勞健保，享你X」、「憑啥自備筆電啊 要不要薪水也自備算了==」、「最後Z世代妹妹會發現鬼島沒有公司可以讓她應徵？」、「要員工打掃我覺得最可怕」、「主管視訊面試時不開鏡頭」、「老闆夫妻一起在公司工作，尤其是老闆娘掌管財務」、「只要看到『抗壓性佳』+薪水低於四萬都是黑名單」。

還有人分享自身經歷，表示遇過自備筆電的公司，還要求Mac筆電，甚至驕傲地說公司會補助300元，但面試地點卻在上下貨區跟貨梯的中間，他只能邊吸廢氣邊流汗面試，還問有沒有結婚生小孩的打算。事後也完全沒通知面試結果，「此公司還是全台都有分店的超大百貨業」。

另有一篇勸世文也在Threads 爆紅，提醒求職者警覺「辦公環境怪怪的」也要快逃，包括綠色隔板、超舊格子天花板、地下室辦公室（尤其是停車場旁）、老公寓改裝辦公室、吊扇燈、以及排煙扇，同樣掀起熱烈討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法