國道省道不同調！拖吊車圍交通部4天 要求豁免過磅撤罰單

拖吊車業者不滿現行規定，執行道路救援任務時，省道仍須過磅，中華民國柴油車運輸總會代表拖吊車業者3日號召近百輛拖吊車前往交通部抗議。（記者羅沛德攝）

2025/06/03 16:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕全國2萬多名拖吊車駕駛執行拖吊工作時，因特殊任務需求，國道免過磅，省道卻要過磅，超載（重）開罰動輒1萬1000元起跳。柴油車運輸總會聯合拖吊車業者，6月3日至6日包圍交通部，進行為期4天的抗議，四大訴求包括「全面豁免超載過磅」、「明確特種車種規範」、「撤銷不法罰單」、「追究失職官員責任」。

6月3日午後，拖吊車向交通部集結，成排車輛掛白布條、長鳴喇叭抗議，還載棺材、喪用靈獅、哭童載至交通部門口，呼籲留給業者一條生路。業者預計在交通部外過夜。

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高速公路局同意拖吊車輛值勤期間於國道豁免過磅，但公路局轄管的省道、快速道路等路段，卻照常過磅。此外，交通部及警方對於過磅方式也不同調，交通部2008年函示，僅需拖吊車及被拖吊車輛前輪過磅，被拖吊車輛後輪不必進過磅區域秤重；警方則認為，被拖吊車輪後輪也要跟著進磅。

根據道路交通管理處罰條例29-2條，超（載）重車輛，除了處1萬元罰鍰以外，另外再視超載重量增加罰鍰，超載10公噸以下者，每超載1公噸加罰1000元；超載逾10公噸至20公噸以下者，每超載1公噸罰2000元；超載逾20公噸至30公噸以下者，每超載1公噸罰3000元；超載逾30公噸者，每超載1公噸加罰5000元。未滿1公噸以1公噸計算。舉例來說，超載11萬噸車輛，要罰3萬2000元。

柴油車運輸總會理事長許宗玄表示，交通部發布函示17年以來，拖吊車開出數以千張的超載罰單，每張都萬元起跳，拖一輛車才賺1500元，駕駛根本吃不消，並主張拖吊車是經公路局核定的「特種車輛」，交通部卻認定是「特種貨車」要求過磅，拖吊勤務具時效性及風險性，不宜在排除路障過程中，還要求拖著事故車輛過地磅，這完全不合情理法，「希望交通部依實務徹底檢討作為，留給拖吊業者一條合理的生路。」

總會及拖吊車業者提出四大訴求：「全面豁免超載過磅」拖吊車執行拖吊業務時，各地段應比照高公局做法，免予過磅及開立超載（重）罰單；「明確特種車種規範」交通部別再援引烏龍函示，並明確拖吊車所具備的特種車權利義務，讓業者得以遵循；「撤銷不法罰單」撤銷2021年1月迄今因拖吊業務開立罰單，並發還已繳罰款；最後是「追究失職官員責任」。

公路局表示，都市內省道沒地磅站，多設於台2線、台9線上，快速道路如台61線也有設置；目前還有實務操作問題要與業者釐清，會繼續檢討法規及執行面問題，而在結論出爐前，暫時比照國道，拖吊救援採免過磅。（16:36更新）

拖吊車業者不滿現行規定，執行道路救援任務時，省道仍須過磅，中華民國柴油車運輸總會代表拖吊車業者3日號召近百輛拖吊車前往交通部抗議，準備棺材、白布條等，怒批交通部長年漠視業者權益。（記者羅沛德攝）

拖吊業者3日聚集交通部周邊，發動為期4天抗議。（記者蔡昀容攝）

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