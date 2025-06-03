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    縮小民間薪資差距 卓揆：6/1起公職獸醫師加薪1萬至3萬元

    政院長卓榮泰今日表示，穩固守護防疫第一線，提升公職獸醫師、獸醫佐薪資待遇，政府決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬元至3萬元的不開業獎金。 （圖取自臉書）

    政院長卓榮泰今日表示，穩固守護防疫第一線，提升公職獸醫師、獸醫佐薪資待遇，政府決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬元至3萬元的不開業獎金。 （圖取自臉書）

    2025/06/03 15:47

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日表示，穩固守護防疫第一線，提升公職獸醫師、獸醫佐薪資待遇，政府決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬元至3萬元的不開業獎金。

    卓榮泰發文指出，獸醫師不僅守護動物健康，更直接影響公共衛生安全與經濟發展。為穩固這道重要防疫堡壘，我們決定從6月1日開始，提供每位公職獸醫師（佐）每月1萬至3萬元的不開業獎金，實際行動改善薪資結構，縮小與民間獸醫薪資差距，讓優秀人才安心留任、樂意投入。

    卓榮泰提及，回顧1997年口蹄疫爆發，帶來重創我國經濟的慘痛教訓。到之後嚴守非洲豬瘟，控制禽流感、狂犬病等每一場防疫戰役，背後都有一群公職獸醫師默默堅守崗位的身影。但是隨著防疫、檢疫與動保業務日益繁重，加上民間獸醫市場薪資吸引，造成公職獸醫人才流失，已嚴重威脅防疫體系穩定。

    卓榮泰強調，賴清德總統和他都認為，照顧好防疫第一線人員，才能穩固畜牧產業發展，守護人民與動物的健康安全。這也是農業部推動這項新措施，改善薪資待遇、穩定人力結構的重要原因，感謝所有在防疫第一線付出的公職獸醫師及獸醫佐們。

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