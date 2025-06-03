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    撞球枱學幾何？ 教育部攜手台師大把數學變好玩

    教育部攜手台師大把數學變好玩，學生使用特製教具，動手玩中理解數學原理。（圖由教育部提供）

    教育部攜手台師大把數學變好玩，學生使用特製教具，動手玩中理解數學原理。（圖由教育部提供）

    2025/06/03 16:22

    〔記者林曉雲／台北報導〕很多人不愛數學，讀書時數學成績也最差，教育部與國立台灣師範大學合作，改變過往以「老師講授」和「不斷演算練題」為主的學習模式，讓師生從動手操作中，學習充滿趣味的數學，例如以「橢圓撞球枱」為展具，即以撞球運動為載體，展示橢圓幾何中焦點反射的特性，規劃在18所學校及館所辦理數學巡迴展，預計吸引超過1萬人次參與。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，為推動素養導向的數學學習，教育部與台師大合辦「體驗式數學學習：提升創造力與興趣的跨領域計畫」，以「數學巡迴展」為起點，結合「數感跨域實驗秀」教師研習與學生操作體驗活動，推動一系列具創新性與啟發性的學習方案，計畫亦同步蒐集多項展具與教具，建置「數學永續藏寶庫」，打造融合趣味性與深度的學習場域。

    巡迴展規劃至18所學校及場館展出，展品內容結合生活情境與數學原理，呈現數學在文化、藝術與日常生活中的多元樣貌，團隊說明，延續「環遊世界玩數學」多年行動經驗，今年前進苗栗縣與屏東縣等地校園辦理迷你展，融入多元文化元素，讓學生在埃及、法國、荷蘭等國家主題中認識不同文化裡的數學概念，如數字進位、單位與測量制度，亦涵蓋對稱圖案、錯視藝術等跨域內容，強化學生的文化理解與數學感知。

    蔡宜靜指出，數學雖具高度抽象性，實則蘊含豐富的應用價值，透過展覽與體驗活動，讓學生以更具體的方式接觸數學，進而提升理解與興趣，是計畫推動的重要理念。

    計畫也同步開發具互動性的展具與教具，並設計對應教案供教師靈活運用，幾何教具如「鑲嵌拼圖」與「水晶印章」，依國小與國中學習需求分級設計，引導學生從動手拼組過程中感受數學與藝術的共通性，培養幾何空間感、創造力與美感統整能力。

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