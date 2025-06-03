列車23.5度太冷？台鐵：僅發車前溫度 將依不同車型訂指引

台鐵車種多，圖為停靠站較多、可站票的區間車EMU900型。（記者吳亮儀攝）

2025/06/03 16:07

〔記者吳亮儀／台北報導〕日前一名乘客搭乘台鐵時因覺得冷而要求車長調高冷氣溫度不成，轉而怒罵車長；台鐵公司說明，夏季車輛起始溫度設定為23度到23.5，之後會將溫度控制在24度到28度區間，並研擬規畫指引，不同車型有不同起始溫度。

本月1日，台鐵第161次列車長在巡車時接獲一名男性旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定並繼續巡查，後續列車長巡車時再次主動關心該旅客體感是否改善，該旅客仍表示偏冷，遂再次進行溫度上調至25度，為兼顧全體乘客舒適度，列車長也詢問其他乘客車廂內舒適狀況，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘大多數旅客表示目前溫度尚可接受，列車長並詢問該旅客是否需要更換座位。

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這名旅客表示拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼，因該旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理，旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改由旅客目的地高雄站，將旅客交由路警處置。

台鐵公司今天（3日）說明，因夏季炎熱高溫，列車在發車前會先冷車，把冷氣設定在23度到23.5度，避免起始站乘客上車時感受悶熱，台鐵列車空調系統依夏季規定設定為攝氏24至28度，會視列車載運旅客人數調整溫度。

目前台鐵有區間車和自強號等不同車種、搭載人數不一且停靠站數多寡也不同。台鐵公司說明，區間車因搭乘人數較多，夏季冷氣若維持在28度恐過於悶熱、乘客會感到極度不適，通常都會設定在25、26度；對號列車因有固定搭乘人數，因此溫度會再調高。

台鐵表示，在本月1日乘客反映冷氣過冷事件後，內部將研議針對冷氣溫度增訂從業人員指引，考量不同部分列車冷氣效能較好，冷車速度較快，部分效能差的列車冷車效能慢，對於不同車型的列車要有不同的起始溫度，不能再把23至23.5度當作統一的起始溫度。

台鐵公司說明，目前台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23度到23.5 ℃，列車長得依實際乘車狀況調整溫度。旅客若有不適感，也可透過臺鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。

台鐵公司表示，旅客若有不適感，可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。圖為EMU3000型新自強號車廂。（記者吳亮儀攝）

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