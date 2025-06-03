農業部 : 公職獸醫增加1萬至3萬元不開業獎金 6月1日起算

公職獸醫師肩負經濟動物的防疫重責，卻因薪資差距，許多人才流向民間，為此農業部宣布6月起增加不開業獎金，每人每月加薪1萬到3萬元，藉此留才，守護人畜安全。圖為獸醫系師生赴金門協助牛場注射疫苗。（資料照）

2025/06/03 15:50

〔記者吳柏軒／台北報導〕為增加防疫任務的公務獸醫誘因，行政院核定，公職獸醫師（佐）每人每月將增加1萬元至3萬元的不開業獎金。農業部表示，盼加薪拉近公職獸醫師與民間動物醫院獸醫師的薪資差距，以激勵士氣、長期留才攬才，讓防疫經驗傳承，共同守護國人健康與動物福利。

隨著毛小孩越來越多，獸醫系畢業多投入小動物領域，開設寵物醫院等，相對的，負責大型動物、牛羊豬雞鴨等經濟動物的獸醫師數量逐漸減少，但這些獸醫師負責經濟動物的防疫與健康，攸關畜牧業生存發展，卻面臨薪資成長有限的現實面，人才逐漸流失之下，總統賴清德與行政院長卓榮泰長期關心我國公職獸醫師人力短缺問題，肯定其防疫檢疫貢獻，力挺農業部推動公務獸醫師的「不開業獎金」，原定今年底前上路，本來擔心財劃法衝擊，如今提早在6月1日正式加薪。

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農業部指出，在1997年口蹄疫爆發時，豬肉外銷中斷，國內豬價暴跌，導致我國整體經濟損失高達1700億元。隨著口蹄疫非疫區地位的維持、非洲豬瘟的成功阻絕、推動豬瘟撲滅工作，到禽流感與狂犬病疫情的控制，公職獸醫師的專業貢獻對我國的農畜產業及公共衛生安全具有深遠影響。

農業部表示，動物防疫檢疫攸關產業發展與公共健康，以獎金制度強化公職獸醫師留任誘因，是確保畜牧產業發展與食安維護的關鍵因素，6月上路的不開業獎金每人每月將增加1萬元至3萬元，以提升公職獸醫師薪資待遇、穩定人力結構，避免基層動物防疫人員流失，確保第一線防疫人力的穩定，守護人畜安全。#

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