新竹肉品市場旁廢木材堆3樓高 議員蔡蕥鍹：要賣烤乳豬？

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹說，新竹肉品市場旁被人堆置的廢棄木材有3、4層樓高。（圖由蔡蕥鍹提供）

2025/06/03 16:27

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣議會這次定期會的最後1場口頭總質詢今天由民進黨籍縣議員蔡蕥鍹挑大梁，結果「新竹肉品市場是要改賣香噴噴的烤乳豬嗎？」、「縣長要帶我們議會去享用烤乳豬大餐嗎?」驚得新竹肉品市場（股）公司總經理詹皓智趕緊澄清「烤乳豬不是我現在經營的項目」。縣長楊文科也幽默回嘴說「妳這個建議很好，只是不知道會不會實現」；蔡蕥鍹接招「我們希望在合理的狀況下去享用。」搞得烤乳豬話題滿場飛，在座官員、府會聯絡員等紛紛掩嘴偷笑忍俊不住。

蔡蕥鍹前述看似腦洞大開的質詢內容，原來是因她接獲民眾陳情，指位於新竹肉品市場污水處理場正後方的空地，近年被人偷堆大量廢棄木材，高度已有3、4樓，面積就如議會議事廳那麼大，緊鄰的公有地樹木都被壓垮了，卻始終不見縣府相關單位前去查處。

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蔡蕥鍹說，2022年3月在關西鎮仁安里、去年5月中在芎林鄉飛鳳山的倒別牛都發生過長期堆置廢木材積蓄沼氣後引發大火，前者燒了12天，後者燒了9天。如果新竹肉品市場旁的也起火了，肉品市場將首當其衝，別說整個拍賣交易作業會被瓦解掉，就是場內每天留置的數百頭豬也很可能變成烤乳豬！

蔡蕥鍹質疑前述2場已發生的廢木材堆置場大火，造成周邊嚴重空氣污染後環保局是否有依空污法開罰，結果得到環保局長蕭宏杰的回覆是，必須要出於人為故意才符合開罰的條件，如果是自燃就不會。

她也就肉品市場旁廢木材堆置現況照，要求消防局長陳中振、警察局長宣介慈目視是否有涉及公共危險等問題，但也都獲得2人認為純粹的堆置行為頂多看有無違反土地使用分區問題的回覆。除非真的引發火災且致生公共危險之嫌才有可能涉及刑罰，而警方是在有涉及不法時才會介入。

蔡蕥鍹轉頭問詹皓智可知自家後院被人堆放了這麼多的廢木材？詹皓智說，堆置處並非肉品市場的廠區，也非該公司的管轄範圍，所以不便置喙。

蔡蕥鍹質疑，那萬一這裡也像關西、芎林一樣發生大火，那麼肉品市場的拍賣館和電宰場都將付之一炬，將嚴重影響每天豬隻的拍賣作業和新竹縣的毛豬交易秩序，肉品市場甚至可能面臨破產！詹皓智聞言表示，他會積極了解，跟「鄰居」商量看如何妥適處理。縣長楊文科則說，他會請相關單位立刻前往稽查處理。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹說，非法的廢木材堆置場就緊鄰著新竹肉品市場。（圖由蔡蕥鍹提供）

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹（中）今天的烤乳豬話題貫穿整個議事堂，讓大家忍俊不止，但也覺得她的提醒不無道理。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場（股）公司總經理詹皓智很嚴肅地回答民進黨縣議員蔡蕥鍹，烤乳豬目前不在該公司的經營項目之列。（記者黃美珠攝）

新竹肉品市場（股）公司總經理詹皓智（中）很嚴肅地回答民進黨縣議員蔡蕥鍹（左），烤乳豬目前不在該公司的經營項目之列。（記者黃美珠攝）

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