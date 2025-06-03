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    天花板驚見「會飛的蝦子」 網喊：超級可怕

    網友在社群平台發文，貼出一隻長相特異，詢問網友：「這是什麼什麼會飛的蝦子嗎？」（Threads @rayaklo授權使用）

    網友在社群平台發文，貼出一隻長相特異，詢問網友：「這是什麼什麼會飛的蝦子嗎？」（Threads @rayaklo授權使用）

    2025/06/03 16:13

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在社群平台發文，貼出一隻長相特異、體型、尾部像蝦子，卻有長著翅膀的怪蟲，並詢問網友：「這是什麼什麼會飛的蝦子嗎？」意外引發網路熱議。

    原PO本月1日在Threads上貼出一段影片與一張照片，只見一隻腹部及尾部與蝦子相像，卻長著一對翅膀的詭異昆蟲，不斷在天花板上亂竄。原PO在影片中忍不住驚呼「這是什麼什麼會飛的蝦子啊？」還說他長這麼大第一次看到。

    貼文PO出後意外引發熱議，短短兩天左右已累積超過430萬次瀏覽，並有超過9萬人點讚，有2400多則留言與超過3萬次分享。

    實際上，這種昆蟲叫做長喙天蛾。根據台灣離島野生動物救傷站「Home Run Taiwan」介紹，長喙天蛾是一種白天活動的蛾類，身形嬌小，飛行迅速，牠們會懸停在空中，用又細又長的口器吸食花蜜，而且飛行速度同樣敏捷，由於體型與蜂鳥相似，因此經常被誤認。

    有趣的是，貼文下方有大量網友惡搞。有網友大玩歌詞諧音哏說，這種生物名叫羽蝦，「羽蝦整夜，窩得礙蟻出酒像雨水」；還有網友說，這好像是六眼飛魚，古代捕捉時需要很大的勇氣，「古文獻有記載：愛真的需要勇氣，來面對六眼飛魚。」

    另外也有不少怕蟲的網友忍不住喊：「這是一個超級噁心的蛾，超級無敵噁爛」、「超噁」、「為什麼會推薦這個給我看」。

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