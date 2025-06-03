教育部推「偏遠地區學士後教育學分班」，首開中等學校師資班，包括高師大等4所師培大學開設9組教學專長學分班。（圖擷取自高師大官網）

2025/06/03 15:09

〔記者林曉雲／台北報導〕為提升偏遠地區學校師資品質，保障偏遠地區學生受教權益，教育部推動「偏遠地區學校學士後教育學分班」，協助未具教師證書之現職代理教師，修習師資職前教育課程，114學年首度開設中等學校師資班，國小師資班則有9所師培大學開設。

教育部師藝司科長周佩君說明，經調查各縣市偏遠學校代理教師進修需求，國立台灣師範大學、國立高雄師範大學、國立中興大學、文化大學開設中等學校4班、9組教學專長，預計招收90人，開課科別包含英語文專長、數學專長、生物與物理及化學專長、資訊科技專長、家政及童軍專長、表演藝術專長。

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在國小師資班部分，包括國立台北教育大學、台北市立大學、國立台中教育大學、靜宜大學、國立嘉義大學、國立台南大學、國立屏東大學、南台科技大學、國立東華大學計9校，共開設10班、招收450名一般代理教師，並可外加50名原住民代理教師。

周佩君說明，自110學年起推動，114學年適量擴大進修名額，並首度開設中等學士後教育學分班，並外加一定年資之原住民代理教師，且其服務學校年資不受偏遠地區限制，以支持原住民族教育。

在招生甄選階段，加分優先錄取偏遠地區學校服務年資較長者，以強化代理教師在地扎根、留任偏鄉服務意願，課程規劃採「彈性遠距及集中授課」方式，透過平日夜間遠距課程、寒暑假密集班與假日授課等方式，兼顧進修便利性。

以高師大開設「114學年偏遠地區中等學校科技領域資訊科技專長學士後教育學分班」為例，共招12人，修業至少1年，6月20日至7月4日報名，報名費1500元，每1學分4500元。

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