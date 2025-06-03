單親媽生病 內埔農工潘春元人助自助汽車板金奪南區冠軍

潘春元獲全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類的冠軍。（屏縣府提供）

2025/06/03 15:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕內埔農工汽車科3年級的潘春元自幼與媽媽相依為命，且因媽媽因病無法工作，家中經濟困頓，但潘春元沒有自憐自艾，而是努力向上，靠著精湛手藝在日前舉辦的第55屆全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類的冠軍，堪稱是屏東囡仔的驕傲。

屏東縣政府社會處表示，就讀內埔農工汽車科3年級的潘春元，媽媽是家中原本的經濟支柱，但因病無法工作經濟陷入困頓，但懂事的潘春元未因此怨天尤人，而是更加珍惜學習機會，追求自我成長，一路以來的鑽研，在汽車板金的領域中已有非常出色且精熟的技術，7月份將角逐國手選拔賽爭取代表國家參加國際性技能競賽的機會，也期許他在國際的舞台上為台灣爭光。

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潘春元說，他在高二那年，受到內埔社會福利服務中心的協助，透過社福中心轉介進入屏東縣「聯合助學脫貧自立方案」，不僅求學所需的註冊費、書籍費，連證照考試等的相關費用的補助，讓自己可以更專注於在板金領域的精進。

潘春元靠著自己的努力，還有社會各界的善款支持下，期望自己可以在全國技能競賽中大放異彩，回首來時路，是非常的感謝大家所提供的幫助，無論是社會處的社工姊姊，還是捐助「聯合助學脫貧自立方案」以及每月提供生活資源的善心人士或單位，未來有能力的時也要回饋社會、讓愛延續下去。

社會處表示，「聯合助學脫貧自立方案」以教育投資的方式提供弱勢家戶二代子女就學相關的經濟協助，增加其未來就業的競爭力、翻轉家庭的困境，達到真正的自立脫貧；自2011年開辦迄今，已扶助3521人次學生，提供共計4223萬多元的助學金，感謝社會大眾、企業、民間單位等各界捐助的善款，讓經濟弱勢學子得以穩定安心地就學，順利地踏上圓夢的舞台。

縣政府指出，本方案114學年度第一學期申請期程將從7月1日起至9月6日止。詳細資訊請參考屏東縣政府社會處網頁。

潘春元獲全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類的冠軍。（屏縣府提供）

潘春元獲全國技能競賽南區分區賽榮獲汽車板金職類的冠軍。（屏縣府提供）

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