助攻青創農創行銷 「竹北好市2.0」五大亮點升級機制開跑

堅持保留手工皂天然成分的愛家庇護工場，邀請大家支持身心障礙青年就業。（記者廖雪茹攝）

2025/06/03 15:13

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市公所為扶植青創與小農創業，去年11月建立市集品牌「竹北好市」，迄今已培訓60位在地創業者與生活職人，市公所今（3）日宣布推出升級版的「竹北好市2.0」，除了導入永續設計等多重元素，更設計五大亮點機制，攜手公益組織共同參與，首發活動6月14日至15日、28日至29日，將在水圳公園以新型態的山形帳亮相，有街頭表演、親子互動、草地野餐、集點換好禮、永續生活展示等，詳情請關注「竹北市公所」臉書粉專。

「我們不只給魚，也要給釣竿」，市長鄭朝方表示，竹北好市聚焦青農參與，以品牌共創方式整合在地特色，採「母雞帶小雞」策略扶植青創與小農創業，並與公所自辦活動同步登場，累積熱度與支持。歷經半年多的營運觀察，部分攤主在商品陳列、品牌故事與視覺識別方面較為薄弱，影響民眾的消費意願，因此今年特別強化品牌呈現力，升級版的「竹北好市2.0」，導入陳列美學、市集經濟、文化風格、永續設計、市民參與及社會公益等元素。

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竹北好市攤主與會分享品牌經營上的蛻變和進步，包括以清新風味著稱的「東海萊姆園」、榮獲新竹縣國產龍眼蜂蜜評鑑頭等獎的「德興蜂蜜園」、堅持保留手工皂天然成分的愛家庇護工場、將土地質感轉化為飾品創作的「貳身手作」、主打簡約與誠實風味的「強尼老爹咖啡（JD Café）工作室」，與不加香精與色素的「大波浪手作」泡芙等。

鄭朝方表示，「竹北好市2.0」五大亮點升級機制：

一、品牌共創機制：推動會員制課程，規劃「生活美學創價」、「竹北人文共生共融」、「品牌包裝實作」與「永續設計導入」四大主題，邀請專業講師授課，力求產業多元、商品豐富。

二、考核認證制度：導入品牌力檢核標準，包含品牌故事論述力、視覺識別與包裝力、門店美學經營、永續創新應用等指標，通過者可優先參與竹北市大型活動設攤。

三、社會公益串聯：攜手在地公益組織共同參與市集規劃與現場服務，讓弱勢族群不再只是受助方，而是能跟著竹北好市共同助力城市新風貌。

四、市民集點機制：推出「跨攤集點兌換活動」，民眾單筆消費滿100元以上，即可獲得該攤位點數，集滿5間不同攤位的點數後，可持集點卡至服務台兌換「竹北好市專屬迷你冰箱」。

五、打卡贈禮活動：推出「竹北好市打卡送冰」活動，民眾於任一社交平台打卡並標註 #竹北好市，即可至服務台兌換限量「竹北風味冰淇淋」乙份。

竹北市公所今（3）日宣布推出升級版的「竹北好市2.0」，除了導入永續設計等多重元素，更設計五大亮點機制。（記者廖雪茹攝）

升級版的「竹北好市2.0」，導入陳列美學、市集經濟、文化風格、永續設計、市民參與及社會公益等元素。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所為扶植青創與小農創業，去年11月建立市集品牌「竹北好市」，迄今已培訓60位在地創業者與生活職人。（記者廖雪茹攝）

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