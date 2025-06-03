營養午餐頻出包 基市議長童子瑋建議市府做這4件事

基隆市日前傳出營養午餐食安問題，市府啟動突襲稽查，基隆市議長童子瑋臉書貼文，指出議會將持續監督食安。圖與新聞無關。（記者俞肇福攝）

2025/06/03 15:50

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市議長童子瑋在臉書貼文指出，基隆學生營養午餐多次有發現異物，市府老是用「啟動稽查」4個字來應付；童子瑋說，學生營養午餐的食安管理，是重中之重，他提出包含「學生午餐公開透明資訊平台」、「成立午餐品質監督委員會」「賞罰分明追究責任」、「推動與地方合作的食安教育」等四件事可以做，希望讓問題發生率降到最低，並且消除家長疑慮。

童子瑋說，營養午餐原本的初衷是希望可以透過健康的餐點，讓學生在校園裡吃的放心，家長也能安心，所以，營養午餐的食安管理是重中之重。但這幾年下來，相關食安問題不時登上媒體版面，從吃到針頭、到蟑螂、毛髮、小石頭各類異物，學生、家長很憂心。他認為，市政府屢以「加強稽查」回應太簡單，他建議市府有4件事情可以做。

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第一、市府應該建立營養午餐的公開透明資訊平台，把所有午餐菜單、食材來源、供應商背景、稽查紀錄應上網公開，由家長與學校共同監督，確保資訊對等，也能增加外部壓力。

第二、由市府主責成立午餐品質監督委員會，納入議員、家長代表、營養師、學校端與第三方食品安全專家，共同參與廠商評選與品質追蹤，建立制度來確保公正性，引進專業意見持續改進。

第三，賞罰分明，追究明確。針對一些連續出現問題的廠商或發包單位，市府應該啟動合約檢討機制，必要時終止合作，反之，對於優良的廠商，相對提供獎勵，長期以來才能提升整體的服務品質。

第四、推動與地方合作的食安教育，統整衛生局、教育處與校方資源，加強學校食材教育與廚房安全，從源頭建立風險管理，避免僥倖心態或長期工作造成懈怠。

他認為營養午餐不能只關心小朋友的溫飽，這更是教育裡淺移默化的一部分，是學生每天都在經歷的公共政策。市府責無旁貸，必須以更高的標準、更積極的態度來處理此事。

童子瑋說，見微知著，孩子的午餐吃進了什麼，可以說是整個市府施政品質的照妖鏡，如果連這個都做不好，那其他的事情也很難做好。議會也會針對這個事情持續監督，也不排除進一步調查，市府不應該繼續把長期問題「冷處理」，也不能覺得每次事件一熱起來，就靠「稽查」來回應媒體，應該要尋找治本的方法。

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