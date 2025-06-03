航空城包商被爆為省移植費逼砍樹絞碎 桃市澄清︰非事實

桃園航空城區段徵收計畫進行中，區內有許多樹木須進行移植等工程，圖為航空城計畫範圍，與新聞事件無關。（資料照）

2025/06/03 15:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園航空城區段徵收計畫開發中，C1標工程區域內有4000多棵樹木，其中有1700多棵有移植價值，包商利德工程被爆為節省上億元移植費用，逼下包商將600多棵珍貴樹種及健康大樹砍除、絞碎，下包商向市府陳情未果，還遭利德提告誹謗；桃市府工務局今（3）日鄭重澄清，相關指控都非事實。

陳情人更爆料，利德工程不僅為節省移植經費，逼下包商砍除、絞碎有價值的樹種，利德也在前市長鄭文燦任內，承攬2億元竹圍漁港遊艇碼頭工程的包商，工程完工不到1年就出包，市府卻還讓其繼續得標，根本是縱容違法砍樹、涉嫌瀆職。

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工務局表示，依「桃園市樹木保護自治條例」及受保護樹木認定標準等相關規定，C1標工程區域無農業局列管樹木，其他有價值樹木也在符合專家認定與法定程序下，陸續移植到公園綠地與公園，並無投訴人所指的情事，既無所謂護包商，相關指控也都非事實。

工務局表示，航空城範圍樹木調查後，仍需針對健康狀況、生長位置、移植存活率、樹形狀況或有公安之虞等因子評估移植與否，並依據評估結果處理後續，範圍內有價值樹木包含烏臼、櫻花等樹木，已陸續移植至育培區，或依設計結果定植於範圍內公園用地或綠地，工程處從未指示包商任意砍伐投訴人所稱600株樹木。

工務局表示，依據工程契約規定，統包商需進行植栽細部調查、評估樹木的生長狀態，每株樹木均予以造冊並製作健康度調查表及處理建議，有關植栽的調查結果，是由統包商依審查程序報請監造單位審查、專管單位核定，並由航工處備查後辦理，另植栽移植或移除尚需考量是否為先驅物種、健康狀況、生長位置、移植存活率、樹形狀況或有公安之虞等評估因子，處理過程皆依契約規定辦理。

工務局表示，此案相關工程發包於前市長鄭文燦任內，持續進行至市長張善政上任後，經工務局及政風單位調查，航空城工程處並無為了節省經費，而請C1分標統包商利德工程絞碎健康樹木，且依契約，統包商可依據實作數量請領樹木移植的價金。

此外，市府也重申，陳情人為利德的下包廠商，雙方之間涉及私權糾紛，其陳訴事項均屬彼此在契約關係下認知不同衍生爭議，此案為利德與下包廠商之間的契約爭議，雙方應循司法途徑解決。

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