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    苗栗後龍好望角百合花綻放 遭遊客取景破壞

    苗栗後龍好望角百合花綻放，竟遭遊客取景破壞。（民眾提供）

    苗栗後龍好望角百合花綻放，竟遭遊客取景破壞。（民眾提供）

    2025/06/03 14:39

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮好望角風景區為縣內熱門景點，後龍鎮公所近年來於好望角周邊栽種野百合與鐵砲百合，從好望角路口處就開始「迎賓」，今年更種植達4萬株，以鐵砲百合為主。不過，端午連假過後，民眾發現路旁鐵砲百合遭到踩踏、破壞，後龍鎮公所也呼籲民眾保持公德心，賞花但勿辣手摧花。

    後龍鎮公所表示，由於好望角百合花近來綻放，加上之前才迎來端午連續假期，因連假期間天氣良好，許多遊客湧入好望角，但部分遊客為了拍攝美照，直接踩進花叢當中，步道旁也有許多百合遭到破壞。

    另外，後龍鎮公所也說，除了百合花遭到踩踏，甚至有遊客直接將花摘走，相當可惜，只能呼籲遊客保持公德心。

    鎮公所於前年先在好望角園區內，栽種8000株台灣原生百合，經過一年栽種試驗，發現原生種百合生長速度緩慢，需要長時間復育栽植，去年起除持續栽植原生種百合外，另在園區入口道路兩側，一路延伸到園區停車場、門口，包括停車場間的小型空間，都種上鐵炮百合，加上台灣原生百合，總數達4萬株。

    苗栗後龍好望角百合花綻放，竟遭遊客取景破壞。（民眾提供）

    苗栗後龍好望角百合花綻放，竟遭遊客取景破壞。（民眾提供）

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