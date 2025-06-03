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    斗六西市場道路、排水老舊 7月將動工整修

    斗六市西市場歷史悠久，現仍是許多民眾喜愛採買生活所需品的場所。（資料照）

    斗六市西市場歷史悠久，現仍是許多民眾喜愛採買生活所需品的場所。（資料照）

    2025/06/03 14:38

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市西市場已近90年歷史，對於地方極具重要地位。因市場道路老舊、水溝淤積等問題，市公所規劃將進行周邊道路排水改善，目前調查周邊流動攤商近300家。市公所表示，將協助商家進駐公有零售市場，整體改善最快7月動工。

    斗六西市場興建於1938年，包含承租攤販、流動攤販約400多攤，甚至有外縣市民眾會專程搭火車來斗六逛市場，每到過年前更是擠滿採買年貨的人潮，是地方極具重要地位的場所。

    市長林聖爵表示，因西市場道路老舊、水溝淤積問題嚴重，雖有定期清淤不過效果有限，因此針對內部及周邊道路、排水系統全面改善，道路鋪面預計改善總長986公尺，排水溝長度約1226公尺，範圍涵蓋愛國、興南、興中、興北街及雲林路一段。

    針對改善工程，斗六市公所已邀請攤商召開3次說明會，蒐集地方意見。公所表示，將採取分區、夜間施工，更會針對受影響攤商提出安置措施，更會有交通維管作為。

    公所指出，為釐清市場周邊攤販現況，已進行雲林路一段、愛國街、興北街、興中街及興南街流動違規攤販統計，目前共有277家流動攤販272攤，屬斗六市民者共79攤，已協助部分攤販申請進駐第二公有零售市場，截至目前受理10攤。

    市長林聖爵表示，總改善經費約2816萬元，原訂6月開工，因召開說明會，最快擇訂7月開工，若明年春節前不及完工，會先暫時停工因應，另工程完工後，將畫設6公尺淨空範圍，確保消防及救護車輛通行無阻，更會加強占用道路與非法出租設攤等行為，維護市場環境。

    雲林縣斗六市公所針對西市場將進行周邊道路排水改善，已召開3次說明會，搜集攤商意見。（圖由斗六市公所提供）

    雲林縣斗六市公所針對西市場將進行周邊道路排水改善，已召開3次說明會，搜集攤商意見。（圖由斗六市公所提供）

    西市場周邊道路排水完工後，公所將畫設6公尺淨空範圍。（圖由斗六市公所提供）

    西市場周邊道路排水完工後，公所將畫設6公尺淨空範圍。（圖由斗六市公所提供）

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