中捷第5千萬人次送星宇商務艙雙人機票 幸運旅客可能這天出現

台中捷運將於6月份誕生第5000萬人次幸運旅客，中捷董事長顏邦傑（中）宣布將送出亞洲航點商務艙來回機票。（記者廖耀東攝）

2025/06/03 15:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運通車邁入第5年，近年運量明顯成長，預計今年6月突破5000萬人次里程碑，中捷舉辦一系列慶祝活動，「第5000萬人次幸運旅客送星宇航空機票」、「6月搭中捷抽好禮」、以及發行「5000萬人次限量紀念旅遊票卡」等，中捷董事長顏邦傑也透露第5000萬人次旅客可能出現在6月8日前後。

中捷慶祝運量破5000萬活動3亮點，送給第5000萬人次幸運旅客「星宇航空台中出發亞洲不限航點商務艙雙人來回機票」及紀念旅遊票卡1張；前後兩名旅客（第4999萬9999位與第5000萬0001位）將各獲得星宇航空台中出發亞洲不限航點經濟艙單人來回機票及紀念旅遊票卡1張。

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中捷感恩民眾6月搭中捷抽好禮，自即日起至6月30日，只要持電子票證（悠遊卡、一卡通、icash2.0等）或行動支付搭乘中捷，每累積搭乘5趟即自動獲得1次抽獎機會，好禮涵蓋食、衣、住、行、育樂，總計超過300個獎項。

好禮包括「食」屋馬燒肉雙人套餐兌換券、膳馨餐飲集團招牌菜及個人套餐兌換券；「衣」有sNug 高級機能襪組；「住」為台中豐邑Moxy酒店住宿券、台中三好行旅住宿券；「行」包含台中捷運 Logo一卡通票卡及WeMo免費騎乘券；「育樂」則包含星宇航空台中出發亞洲航線來回機票 2000元折扣碼及中冠資訊藍牙音響。

中捷總經理朱來順宣佈中捷「5000萬人次紀念24小時旅遊票卡」，票卡融入台中市花山櫻花、市樹五葉松與市鳥白耳畫眉，以及將完工的國際會展中心，限量1000張，6月7日早上8時起在6大捷運站同步開賣，包括松竹站、文心崇德站、市政府站、文心森林公園站、大慶站及高鐵台中站，購買票卡附贈合作商家超值優惠券。

顏邦傑表示，中捷目前日運量為4萬6000多人次，從1千萬到5千萬人次，這2年增加迅速，從前年日運量3萬人次，去年4萬3000人次，運量持續成長，這與沿線大樓完工、居住人口增加、民眾交通習慣改變，從開車、騎車改搭捷運，希望明年能突破到5萬人次。

被問及與高雄捷運運量相比，顏邦傑說明，高捷日運量20萬人次，其有2條交叉運線、及輕軌環線，路網70幾公里，中捷目前是單線、10幾公里，運量與路網強度、車站數目及居住人口結構有關。

朱來順宣佈中捷「5000萬人次紀念24小時旅遊票卡」，票卡融入台中市花山櫻花、市樹五葉松與市鳥白耳畫眉，以及將完工的國際會展中心，限量1000張。（記者蔡淑媛攝）

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