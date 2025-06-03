台中市夾娃娃機店全台最多 市議員批管理失當要求聯合稽查

多位市議員批台中市娃娃機店管理失當，要求聯合稽查。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/03 15:18

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市街頭有很相當多的娃娃機，民進黨多位市議員表示，全國夾娃娃機店共有10244家是合法登記，其中台中市有1632家，比例16%是全國最多，娃娃機目前出現的亂象包括擺放成人情趣用品、化妝保養品、未標示食品，甚至改裝成賭博性質機台、佔用人行道，由於稽查牽涉到各局處，要求經發局整合採聯合稽查，讓合法娃娃機成為健康、好玩的娃娃機。

經發局長張峯源表示，除了原本就有固定稽查外，若接獲民眾檢舉也會前往檢舉，若有色情用品，會由社會局來稽查，佔用人行道則是由警察局來稽查。

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市議員王立任、謝志忠、黃守達、張玉嬿表示，全國夾娃娃機店共有10244家是合法登記，其中台中市有1632家，比例16%全國最多，但也衍生出很多問題，如內裝物出現不該有的東西，像是成人情趣用品、未標示食品等。

王立任指出，市府雖設有自治條例，但執行層面卻形同虛設，經發局僅負責審查機台設置是否距離國中小50公尺以上、若是娃娃機內是色情品是社會局來稽查，過期食品則是衛生局，若是佔用人行道，則是由警察局，但主管機關是經發局，他要求聯合稽查才有效率。

市議員謝志忠表示，台中市在2024年訂定《臺中市自助選物販賣業管理自治條例》，他發現整個自治條例僅不得距離國中小50公尺以上執行最好，他建議能修法加入高中。

謝志忠指出，台中市有許多夾娃娃機台都擺放於騎樓，不僅違規佔用人行通道，還嚴重影響社區安寧，即使警察局取締後，業者往往只是短暫撤除，之後又將機台搬回原位，導致同樣情況一再重演，強烈要求市府正視問題，加強稽查。

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