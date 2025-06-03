來玩水囉！ 新北高灘地4處水樂園6/14開放

新北高灘地最夯的4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

2025/06/03 14:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕過完端午天氣愈來愈炎熱，新北市水利局及高灘地工程管理處已完成三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池等4處水樂園整備作業，將於6月14日星期六開放使用，較原訂時程提前一天，讓大小朋友玩水涼快一整夏。

水利局長宋德仁表示，進入夏天後暑假即將來臨，許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的4處戲水園區已完成清潔及整理，將比照往年嚴格把關水質，提供安全乾淨的戲水環境。

請繼續往下閱讀...

高灘處長黃裕斌表示，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。

水利局說明，「塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，也是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，戲水池更是小朋友們最愛的消暑集散地。

新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

水利局及高灘處共同提醒，雨天或打雷可能會有風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域，另禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，為維持戲水安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告注意事項。

新北高灘地最夯4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法