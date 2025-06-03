為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    來玩水囉！ 新北高灘地4處水樂園6/14開放

    新北高灘地最夯的4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

    新北高灘地最夯的4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

    2025/06/03 14:16

    〔記者翁聿煌／新北報導〕過完端午天氣愈來愈炎熱，新北市水利局及高灘地工程管理處已完成三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、新莊塭仔底濕地公園戲水池等4處水樂園整備作業，將於6月14日星期六開放使用，較原訂時程提前一天，讓大小朋友玩水涼快一整夏。

    水利局長宋德仁表示，進入夏天後暑假即將來臨，許多人期待戲水設施開放，水利局及高灘處管理的4處戲水園區已完成清潔及整理，將比照往年嚴格把關水質，提供安全乾淨的戲水環境。

    高灘處長黃裕斌表示，位於新北河濱公園的海世界水樂園、陽光遊戲場蝶型水道區及星際公園水星戲水區，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，7、8月暑假期間除週二休園進行場地維護及整體清潔外，其餘時間每日開放。噴水時間為每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點，星際公園噴水至晚上8點。

    水利局說明，「塭仔底濕地公園」位於新莊區的副都心，是中港大排附屬的公共設施，也是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，戲水池更是小朋友們最愛的消暑集散地。

    新莊塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，6月及9月為每週例假日及國定假日開放，暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放，戲水池開放時的噴水時間從上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

    水利局及高灘處共同提醒，雨天或打雷可能會有風險，將依現場天氣狀況彈性封閉場域，另禁止在區內跳水、碰撞、推擠、攀爬設施等危險行為，為維持戲水安全，請家長及小朋友務必遵守戲水池旁公告注意事項。

    新北高灘地最夯4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

    新北高灘地最夯4處免費玩水勝地提早整理完成，提早於14日開放。（圖由新北市水利局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播