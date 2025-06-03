新北綠竹筍產季到 陳全福奪筍王、唐德輔獲甜筍王

「甜筍王」由泰山區農友唐德輔則獲選。（記者羅國嘉攝）

2025/06/03 14:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市政府農業局今（3）日舉辦「筍王爭霸戰暨綠竹筍產季開跑記者會」，今年活動吸引來自全市16個行政區、共計100位農友參賽，角逐「新北筍王」與「甜筍王」兩大頭銜。經過評審評比，新店區農友陳全福奪得「新北筍王」，泰山區農友唐德輔則獲選「甜筍王」。另，除提供民眾可於各農會電商平台選購綠竹筍外，6月28日至29日也將於台北希望廣場舉辦綠竹筍展售會。

農業局長諶錫輝指出，新北為全國最大綠竹筍產區，產地超過全市一半以上的行政區，以五股、三峽及八里為大宗，是新北重要的「綠金產業」。為提升產業競爭力，市府持續舉辦區級及市級評鑑活動，並以外觀、色澤、柔嫩度及糖度等標準進行評選。今年獲得市級「新北筍王」由陳全福獲選；「甜筍王」則由唐德輔獲選，甜度更高達7.2，為歷年來品質最佳。

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諶錫輝表示，為推廣優質綠竹筍，市府與全台共計28家餐廳合作，開發粵菜、中式、日式、台式及蔬食等創意筍餐，推出綠竹筍期間限定料理組合。即日起至8月31日，各餐廳將陸續推出以新北冠軍綠竹筍入菜的特色菜餚，讓全台民眾皆能品嚐當季鮮筍美味。

諶錫輝說，農業局也推出綠竹筍主題小旅行，由三峽、八里、深坑、石碇及平溪等5大產區農會共同舉辦8場次體驗活動，將於6月7日開放線上報名，費用依各區農會而定。活動內容包括生態導覽、在地文化介紹、綠竹筍知識及食農教育體驗，適合親子一同參與，體驗採筍樂趣與品嚐美味鮮筍。

諶錫輝指出，市府推動「農業健康市/式」政策，提供優質又健康的新北綠竹筍，為了方便消費者選購，整合各農會電商平台，提供宅配到府服務；6月28日至29日也將於台北希望廣場舉辦綠竹筍展售會，讓民眾有機會親自挑選來自產地的新鮮好筍。更多餐廳合作與小旅行資訊，可至農業局網站、農業局「稼日蒔光」臉書專頁查詢。

泰山區農友唐德輔獲選「甜筍王」。（記者羅國嘉攝）

新店區農友陳全福奪得「新北筍王」。（記者羅國嘉攝）

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