竹市關埔空橋工程進度僅11.6％ 議員批市府未解決結構安全與鄰損問題

新竹市關埔慈雲空橋工程進度僅11.6%，目前停擺進行結構安全鄰損會勘與變更設計，市議員曾資程認為高虹安市府未說明結構安全與鄰損問題，且承諾2025年全區空橋完工的政見也跳票，根本是騙選票的做法。（記者洪美秀攝）

2025/06/03 15:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府推動關埔地區慈雲路與埔頂三路的首座空橋工程，去年7月動工後，目前進度僅11.6%，工程呈停擺狀態，附近住戶近期收到鄰損與結構安全會勘通知書，憂心已買的房子會因空橋工程受影響波及，質疑市府為何未出面說明會有結構安全疑慮與鄰損問題。市議員曾資程更抨擊，市府對空橋進度未公開透明，原承諾今年底12座空橋完工的政見已跳票，如今又因結構安全與鄰損問題未解決，居民氣得跳腳，質疑市府騙選票。

曾資程說，市府工務處曾說明關埔慈雲空橋正進行變更設計，主因是得標廠商看完圖面後，對上部結構提出疑義，雖設計單位有回覆，但未有共識，已交由台北市土木技師公會進行結構安全檢測，周邊住戶憂心空橋基樁工程恐塌陷影響住戶的結構安全，近期收到技師公會的會勘通知書，但市府都未說明為何住戶會收到這樣的會勘通知書。

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曾資程說，市府未對外揭露此訊息並充分說明。在關埔慈雲空橋開工前，市府曾舉辦說明會，向市民說明空橋設計理念、外觀及功能，工程顧問公司原始設計，空橋基樁承載的相關構件，為何工程進行到11.6%就停擺，甚至要變更設計，推翻原始設計，且變更設計減載後的空橋，是否能維持原有功能、外觀及安全性，這些不需再向市民說明嗎？

他說，從工地開挖的現場，向下開挖的基樁底座，是不是因底座規模過大，或開挖工法不當，造成周邊大樓住戶鄰損疑慮，才會連續兩次發文給住戶會勘，高虹安市府說好的公開透明都是假象。

工務處表示，目前關埔慈雲空橋正進行變更設計，空橋原設計採2片鋼板設計，但因鋼板距離等導致廠商施作空間受限，再加上外審委員可要求設計單位直接現場操作設計模型來確認每個桿件應力等，還需確認施作方式與細節，目前施工廠商委由台北市技師公會進行結構安全會勘，若確定結構安全，就會加快施工進度。

新竹市關埔慈雲空橋工程進度僅11.6%，目前停擺進行結構安全鄰損會勘與變更設計。（記者洪美秀攝）

新竹市關埔慈雲空橋工程進度僅11.6%，目前停擺進行結構安全鄰損會勘與變更設計。（記者洪美秀攝）

新竹市關埔慈雲空橋工程進度僅11.6%，目前停擺進行結構安全鄰損會勘與變更設計，市議員曾資程認為高虹安市府未說明結構安全與鄰損問題，且承諾2025年全區空橋完工的政見也跳票，根本是騙選票的做法。（記者洪美秀翻攝）

市議員曾資程認為高虹安市府未說明結構安全與鄰損問題，且承諾2025年全區空橋完工的政見也跳票，根本是騙選票的做法。（記者洪美秀攝）

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