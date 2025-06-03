彰縣16所總量管制學校名單曝 這3校今年首上榜

為避免總量管制學校衍生招生之亂，今年與往年不同，教育處要求學校提早作業，6月初就公告正取及備取學生名單。正取生須於6月20日完成報到，若仍有缺額，將於6月21日上午進行遞補。（記者張聰秋攝）

2025/06/03 14:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕學期接近尾聲，暑假即將來臨，彰化縣教育處公布114學年度國中小新生「總量管制學校」名單，共有16所學校，其中包含1所國中小合校，國小部與國中部皆納入管制。今年首度新增的學校有3所，分別是彰化市的彰泰國中、信義國中小的國中部，以及北斗鎮的螺陽國小。教育處說，新增原因多與學區內新建大樓、人口移入導致新生增加有關。

今年列入總量管制的學校，國小計13所，包括彰化市大成、信義國中小（國小部）、溪湖鎮湖北、和美鎮和仁與和東、員林市育英與員東、鹿港鎮鹿東、秀水鄉明正、永靖鄉永靖、伸港鄉大同、大村鄉大村、北斗鎮螺陽；國中則有4所，為彰化市彰興、彰泰、信義國中小（國中部）與竹塘國中。

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由於信義國中小為九年一貫學校，其國小部與國中部皆受管制，因此總數仍為16所。教育處指出，這些學校如正取名額額滿，將依《彰化縣國民中小學學生入學人數總量管制辦法》辦理，由「超額學生轉介輔導小組」協助安置至鄰近未列管學校。

今年與往年不同，教育處已在6月初要求學校公告正取及備取學生名單。正取生於6月20日完成報到，若仍有缺額，將於6月21日上午進行遞補。

彰化市彰興國中因學區新建大樓增加，以及升學績效亮麗，近年成了新生搶進的熱門學校，近年年年被納入總量管制。（記者張聰秋攝）

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