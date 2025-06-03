新北市「放心園」 陪伴離異家庭親子關係重建

新北市社工向有需求的家長說明服務方式與流程，降低家長焦慮。（記者翁聿煌攝）

2025/06/03 14:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市家庭暴力暨性侵害防治中心委託社團法人榮欣社會福利協會辦理「放心園」，是專為未成年子女與父母監督會面交往而成立的中心，透過專業人員的協助修復親子關係，新北地方法院家事法庭亦與新北市家防中心合作，透過法院協助安排「單次性監督式親子會面」，讓孩子在專業社工陪伴下，能有機會與非同住父母共度親子時光。

新北市社會局表示，夫妻離婚爭奪親權及探視權的事件屢見不鮮，常使得孩子與非同住父母的親情難以維繫，夾在父母之間飽受煎熬，放心園秉持中立的角色，一切以孩子的最佳利益為考量，家防中心主任許芝綺表示，新北市自2005年起首創「未成年子女會面交往中心—放心園」，協助離異家庭中的未成年子女與非同住父母維繫感情，在2023年累計執行261案，服務4938人次，113年累計執行235案，服務4805人次。

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放心園督導鄭恬妮分享1起案例，1位女孩在同住父親陪同下來到中心，經社工與父女討論會面進行方式後，在社工細心引導下，女孩漸漸放下心防與母親一同遊戲、互動，也願意接受母親碰觸與擁抱，過程中，女孩幾度露出笑容，會面氣氛溫馨，顯見這樣的會面對她具有正向意義。

鄭恬妮補充，放心園會辦理親職課程及講座，引導家長創造親子關係正向互動及認識情緒，一般民眾亦可報名參加。園內並設有沙盤室、遊戲室等親子空間，讓孩子在自然溫馨的環境下與探視父母相見，「放心園」位於蘆洲區集賢路245號6樓（重陽大樓），服務專線為82832979，服務時間為每週二至週日9時至18時。

放心園辦理合作式親職教育講座，引導家長創造親子關係正向互動，一般民眾可報名參加。（記者翁聿煌攝）

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