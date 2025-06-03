10億元建190戶 台東市仁和好室社宅動工

中央在台東興建的社會住宅「仁和好室」今天動工典禮。（記者黃明堂攝）

2025/06/03 14:10

〔記者黃明堂／台東報導〕國家住都中心今（3）日於台東市舉辦「仁和好室」社會住宅動土典禮，本案是繼「海濱好室」及「寶桑好室」後，中央於台東縣動土興建的第3處社會住宅，190戶居住單元預計2027年竣工，總工程經費10億3112萬元，由中央全額投資興建。海濱好室今年底將完工，預計9月招租，國家住都中心董事長花敬群提醒民眾，社宅由住都中心興建招租，勿誤洽縣政府。

「仁和好室」動土典禮由內政部次長董建宏、國家住宅及都市更新中心董事長花敬群等人一同執鏟，祈求工程順利進行。「仁和好室」規劃興建2棟地上6層、地下1層建物，提供190戶居住單元。本案另配合地方政府提出之社福設施需求，設置托嬰中心、社區關懷據點暨巷弄長照站及社區居住空間，打造友善共融的安居家園。建築設計則融入山海意象，於陽台側牆點綴藍色丁掛磚，並以棕色隔柵搭配側牆深淺變化，為建物立面增添活潑的表情。

請繼續往下閱讀...

國家住都中心說，「仁和好室」位於台東市更生路886巷旁，鄰近公東高工、馬蘭國小、果菜市場及台北榮總台東分院，車行5分鐘即可串聯市中心及卑南生活圈，各項生活機能充足。基地距台東火車站車行約8分鐘，距台東機場約11分鐘，經台9線前往台東其他地區十分便利。

國家住都中心目前於台東市已有3處共485戶社宅決標或正在興建中，其中197戶的「海濱好室」預計於今年底竣工，98戶的「寶桑好室」預計2026年完工，今日動土的「仁和好室」則預計2027年完工。國家住都中心將偕同各單位持續盤點適宜土地，為台東規劃興建更多社宅，促進地方產業發展和青年回流。

中央在台東興建的社會住宅「仁和好室」設計圖。（記者黃明堂翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法