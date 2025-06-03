申請三叉營地卻偷跑至桃山、新達山屋 雪管處調降三叉營地申請量

雪管處將調降三叉營地申請量，圖為腹地狹小的營地畫面。（雪管處提供）

2025/06/03 14:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園三叉營地將調降申請承載量！位於雪霸國家公園熱門登山路線之一的武陵四秀線，雪霸國家公園管理處考量其間的三叉營地腹地小，承載量不大，加上曾多次查獲申請至三叉營地山友去違規前往桃山山屋、新達山屋，雪管處今天宣布，將自9月1日起調降三叉營地申請量由18人至8人，並再聽取山友意見後，可能暫停或不接受山友申請至三叉營地宿營。

雪管處長林文和指出，經派員實地測量三叉營地腹地約可搭設3個2人帳篷，評估最大乘載量8人較適合，將先研擬辦理，並持續評估影響行走動線。

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林文和坦言，之前常有山友申請三叉營地後，結果被高山協作或志工發現偷跑至桃山山屋（營地）或新達山屋（營地），也依法開罰最高3000元。另外，部分在三叉營地紮營山友，因腹地不大甚至直接砍掉營地旁劍竹、亂丟垃圾、排遺等破壞環境行為。

林文和研判，由於桃山、新達山屋有水源與廁所，且眺望武陵四秀之首品田山視野較好，加上三叉營地腹地狹隘且無水源，屬非必要營地，故先降低申請數量，未來不排除暫停申請或不接受申請。

雪管處將調降三叉營地申請量，圖為雪管處發現營地旁劍竹遭砍伐比對畫面。（雪管處提供）

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