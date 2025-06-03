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    宜蘭慶農民節72人受獎 稻米達人今年拚金牌

    去年在台灣稻米達人全國選拔賽中，摘下銀牌的冬山鄉稻農馬啟亮（右），今年獲頒宜蘭縣專業傑出農民獎，他立志還要參加達人賽拚金牌，為東區爭光、傳揚宜蘭好米。（記者王峻祺攝）

    去年在台灣稻米達人全國選拔賽中，摘下銀牌的冬山鄉稻農馬啟亮（右），今年獲頒宜蘭縣專業傑出農民獎，他立志還要參加達人賽拚金牌，為東區爭光、傳揚宜蘭好米。（記者王峻祺攝）

    2025/06/03 13:34

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府慶祝農民節，今天表揚各界模範農民及人員，11種頒獎類別共計72人受獎，其中去年在台灣稻米達人全國選拔賽中，摘下銀牌的冬山鄉稻農馬啟亮，獲頒專業傑出農民獎，他立志今年還要參加達人賽拚金牌，為東區爭光、傳揚宜蘭好米。

    59歲稻農馬啟亮，一家三代致力種植宜蘭好米，22歲跟著爸爸種稻後，晃眼已過37年，兒子大學畢業也返鄉種田，現在不僅已獨當一面，更是他在農事工作上的左右手，父子倆也獲獎連連，分別在宜蘭嚴選優質米中，拿下冠軍及人氣獎。

    馬啟亮在冬山鄉的稻米競賽中，也立下難以憾動的奪冠紀錄，種稻實力堅強的他，連續坐穩7連霸；去年參加農糧署舉辦的台灣稻米達人選拔賽，在全國811人中脫穎而出，獲得香米組銀牌獎，成為宜蘭在該賽事中，有史以來最好的成績。

    馬啟亮今年也獲宜蘭專業傑出農民表揚，最大願望就是能在台灣稻米達人選拔賽中，拿下全國冠軍，有鑑於近年均敗給中區農友，這次他已經準備好了，要為東區爭口氣，透過賽事打響宜蘭米的知名度。

    專業傑出農民共計10人獲獎，除馬啟亮外，在壯圍種植哈密瓜的瓜農官漢煤也奪得殊榮，他建造鋼構溫室，搭配智慧農機與模組化灌溉施肥系統，無論溫室或露天栽培，都能穩定生產高品質的哈密瓜，不只賣鮮果還會加工，風味十足的醬瓜，讓民眾在非產季也能品嘗到瓜的香甜。

    宜蘭縣政府表示，宜蘭地處山海之間，農特產品豐富，農業轉型與現代化勢在必行，不僅要提升生產效能，更要重視環境與土地的共存之道，期望透過表揚活動，感念農民辛勞，也鼓勵他們為宜蘭農業再創嶄新局面。

    宜蘭縣政府慶祝農民節，表揚各界模範農民及人員，11種頒獎類別共計72人受獎，其中專業傑出農民獎有10人。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府慶祝農民節，表揚各界模範農民及人員，11種頒獎類別共計72人受獎，其中專業傑出農民獎有10人。（記者王峻祺攝）

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