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    苗栗市「為公路」新劃標線爭議 鍾東錦承諾收回50多張罰單

    苗栗市為公路新劃線爭議，規劃單位邀請民代說明規劃原則。（記者張勳騰攝）

    苗栗市為公路新劃線爭議，規劃單位邀請民代說明規劃原則。（記者張勳騰攝）

    2025/06/03 14:50

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市「為公路」道路重新劃設標線，自上月18日公告實施以來，民怨連連，有用路人1公里被檢舉六張罰單，苗栗縣政府今（3）日邀集地方民代會勘，縣議員孫素娥等人強烈要求在用路人適應期時，不要裁罰。苗縣府交通工務處承諾二週內完成指示牌面，之後再一個月的適應期；而之前所開的50多張交通違規罰單，縣長鍾東錦允諾收回處理。

    縣議員許櫻萍今也在縣議會質詢，指她不反對苗栗市「為公路」設新標線，但新的建設卻製造更多的罰單，已引發民怨，她要求相關單位要多宣導，另在緩衝期間，不要直接開罰單。

    鍾東錦則回應，苗栗市「為公路」路標及號誌未同時改，致鄉親不清楚，苗縣警局目前有50多張交通違規罰單，他認為施工單位有過失，那要縣府、還是施工單位承擔，請議員通知里長協助將50多張罰單繳回苗縣府，縣府再想辦法處理，以減少民怨。

    苗栗縣政府最近在「為公路」福星街至國華路間1公里，新增7處偏心左轉車道，及人行道等配置，實施以來，因用路人不習慣，致不少用路人未打方向燈、任意變換車道及直行車占用左轉車道等，致被檢舉開罰，衍生民怨。

    規劃單位今會勘時說明規劃原則，家住「為公路」的前市公所主秘邱宏宬質疑「「「為公路」」「設左轉專用道之必要性令人不解，以及「為公路」國華路口左轉車輛綠燈左轉後遇到紅燈無法前行，設計有嚴重問題，且標誌標線亂象叢生；但苗市公所主秘杜英嘉則說明「為公路」重劃線理論正確。

    因議員孫素娥、楊明燁、許櫻萍及與會市代及里長強烈要求苗縣府訂出4個月或半年的用路人適應期，期間不要裁罰；苗縣府交工處副處長許家誠承諾，2週內完成指示牌面，之後再1個月的適應期，並函文通知苗栗縣警局。

    民進黨苗栗縣議員許櫻萍（左2）反映為公路新劃線不當之處。（記者張勳騰攝）

    民進黨苗栗縣議員許櫻萍（左2）反映為公路新劃線不當之處。（記者張勳騰攝）

    家住苗栗市為公路的前公所主秘邱宏宬（左3）質疑新劃線設計不當且有無必要性。（記者張勳騰攝）

    家住苗栗市為公路的前公所主秘邱宏宬（左3）質疑新劃線設計不當且有無必要性。（記者張勳騰攝）

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