竹市停七停車場工程被疑圖利廠商 市議員楊玲宜籲政風單位徹查

新竹市西大路的停七停車場續建工程遭疑減項發包恐圖利廠商，市議員楊玲宜抨擊市府挪用棒球場的機電設備，卻不斷扯謊，籲政風廉政單位徹查。（記者洪美秀攝）

2025/06/03 14:43

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員楊玲宜今天議會業務質詢指出，西大路停七停車場續建工程的機電設備是從棒球場拆下後挪用，市府透過減項發包，有圖利廠商之嫌，更抨擊前台北市長柯文哲有魚果市場不當減項發包疑似圖利，高虹安的停七續建標案也如出一徹。

對此，市府交通處長倪茂榮表示，因機電設備屬市府公有財產，市府當然有權管理及使用，先把棒球場因閒置停用的機電設備挪到西大路停七停車場使用，是為節省市府預算，讓公產發揮最大效用，是合理使用公產。

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楊玲宜指出，西大路停七停車場興建總經費超過3億元，較原預算暴增6800萬，卻沒有最重要的停管設備建置，更荒謬的是拆除已建置完成的棒球場地下停車場的停管設備，讓棒球場地下停車場啟用遙遙無期。交通處長倪茂榮更一度扯謊改口，為自己不當減項發包而卸責。

她說，據政府採購法規定，如果停管設備屬契約範圍，廠商卻未裝設，而由市府代為執行，這會引發廠商有疑似偷工減料、市府圖利廠商之嫌。如果停管設備不屬於契約範圍內，是因市府減項發包而造成停七失去主要停車功能，這是嚴重的行政疏失與惰職。

她抨擊，倪茂榮上週說是減項發包，如今又改口說是交通處的開口契約執行，她要問，為何不直接交由開口契約廠商執行停七停管設備，反而是拆光棒球場的停管設備？並舉前台北市長柯文哲因涉及魚果市場不當減項發包，興建主建物卻空有其殼，無相關機電、空調冷凍等設備，透過變相追加預算近50億，疑似圖利廠商。

而高虹安任內發包停七續建工程，花了近3億元，歷經2次契約變更，總經費超過原預算並暴增6800萬，卻無停管設備，還要透過開口契約增加預算來裝設，只有無比荒謬可形容。

楊玲宜要求政風處應徹查此案，所有招標過程及公產挪用情形和招標契約文件，都應了解是否有圖利之嫌，且要求將相關調查報告提供給民進黨團。

新竹市西大路的停七停車場續建工程遭疑減項發包恐圖利廠商，市議員楊玲宜抨擊市府挪用棒球場的機電設備，卻不斷扯謊，籲政風廉政單位徹查。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路的停七停車場續建工程遭疑減項發包恐圖利廠商，市議員楊玲宜抨擊市府挪用棒球場的機電設備，卻不斷扯謊，籲政風廉政單位徹查。（記者洪美秀攝）

新竹市西大路的停七停車場續建工程遭疑減項發包恐圖利廠商，市府交通處長倪茂榮稱是市府公產，可合理調渡運用，並未違法。（記者洪美秀攝）

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