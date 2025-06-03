「總統盃AI素養爭霸賽」被質疑有圖利 教育部：依規定辦理

「總統盃AI素養爭霸賽」被質疑涉圖利爭議，教育部今日說明，皆依規定辦理。（記者林曉雲攝）

2025/06/03 13:21

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葉丙成被質疑涉圖利 發4點聲明澄清

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部「總統盃AI素養爭霸賽」被質疑有圖利之嫌，教育部今（3）日說明，教育部政次葉丙成過往創設的台灣素養教育協會，曾於去（113）年與愛自造者學習協會合辦AI競賽，具相關活動辦理經驗，故列為本次協辦單位，提供活動建議與技術諮詢，教育部並未提供台灣素養教育協會任何經費補助，亦未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商。

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教育部表示，「總統盃AI素養爭霸賽」係依補助作業規定辦理，經外部委員審查確認計畫（包含師資培訓、教材及使用平台），具教育推廣功能與競賽實用性，教育部補助對象為「愛自造者學習協會」（國立成功大學教授蘇文鈺所創），經費用途為AI教學推廣與競賽平台使用，教育部並未補助或支付任何款項予帕亞科技公司或其他廠商。

有媒體報導，葉丙成擔任教育部政次，涉嫌圖利自己創辦的台灣素養教育協會，有自肥之嫌，還質疑該競賽指定國內廠商研發系統，質疑這場比賽從主辦單位到協辦單位，甚至連提供比賽工具的廠商，都與葉丙成有關係，教育部主辦、台南市教育局承辦，協辦單位包括各縣市教育局處，及中華民國愛自造者學習協會、台灣素養教育協會，比賽工具是帕亞科技公司「PAIA-Desktop」系統，擔任次長之前，葉丙成曾任愛自造者學習協會、素養教育協會理事及理事長。

教育部說明，為因應AI浪潮興起，教育部積極推動「校校有AI」，培養全國學生對人工智慧的理解及運用AI工具進行程式設計與問題解決的能力，因此推動以積木式程式工具、遊戲破關與競賽方式，引發學生學習興趣，提升AI素養，並強化跨領域統整與實作能力。

教育部表示，「總統盃AI素養爭霸賽」所使用之競賽平台，於111年已辦理過示範賽，並於花蓮、南投、屏東、台東等縣市之偏鄉學校推廣使用，廣獲師生好評，現已可提供全國國中小學生以OpenID免費一年使用登入學習，該平台係參考美國MIT、Stanford等名校電腦教學方式所開發，結合OpenAI Gym與積木程式應用，支援Python、C/C++，並擴展Blockly程式積木，建立機器學習訓練及執行環境，亦提供離線版資源，協助教師進行教學。

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